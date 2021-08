La Xunta defiende un MIR extraordinario para reforzar personal

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha recordado este lunes que la Xunta de Galicia ha solicitado en numerosas ocasiones una convocatoria extraordinaria del MIR sobre la que "todavía no hay respuesta" por parte del Ejecutivo central.

Así, en rueda de prensa, Puy ha dado respuesta a las críticas de los grupos de la oposición que en las últimas semanas han centrado sus reproches a la Xunta en el colapso del sistema sanitario y, en concreto, de la Atención Primaria. En opinión del dirigente popular, la falta de personal es "un tema muy complejo y difícil" que "no es exclusivo de Galicia" sino que se produce en "todas las comunidades" por la "ausencia de médicos" para ocupar plazas de médicos de familia y pediatría.



Por ello, desde el PP y desde el Ejecutivo autonómico se ha propuesto una convocatoria especial del MIR, así como la creación de la especialidad de médicos de urgencia o la eliminación de las tasas de reposición. No obstante, no han recibido respuesta por parte del Gobierno central.

Puy ha destacado que desde la Xunta “se está actuando” para que la hostelería pueda funcionar en las mejores condiciones posibles aún sin el pasaporte Covid

CERTIFICADO COVID. Así las cosas, Puy no ha querido avanzar si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comparecerá de forma extraordinaria ante el Legislativo para dar cuenta del rechazo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la obligatoriedad de presentar el conocido como certificado covid para entrar en negocios de hostelería.



El portavoz popular ha recordado que la Diputación Permanente se reunirá el próximo miércoles para abordar esta cuestión y ahí será cuando el PPdeG desvele si apoya o no la comparecencia del jefe del Ejecutivo autonómico. Con todo Puy, ha remarcado que su grupo “respeta la decisión” de la justicia aunque lamenta que todas las comunidades autónomas se encuentren en una situación en la que sus decisiones puedan ser tumbadas en función de los pronunciamientos de las correspondientes salas judiciales.



“Este entorno es en el que estamos por decisión del Gobierno de España que en vez de legislar” ha decidido “pasar las decisiones a los Gobiernos autonómicos y al poder judicial”, ha sentenciado. Así las cosas, Puy ha destacado que desde la Xunta “se está actuando” para que la hostelería pueda funcionar en las mejores condiciones posibles aún sin el pasaporte Covid que, a su juicio, el sector en su mayoría “veía con satisfacción”.