La Xunta defiende los protocolos de igualdad en la TVG tras la polémica en 'Land Rober'

La conselleira de Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha asegurado este miércoles que el ente público de televisión y radio CRTVG dispone de "independencia", al ser preguntada por un episodio machista hace un par de semanas en el programa de entretenimiento Land Rober.

Lorenzana ha dicho en su intervención ante el Parlamento de Galicia que el episodio fue "totalmente desacertado" y un "evidente error cometido", pero ha dicho que tanto la productora como el presentador de ese espacio pidieron disculpas de inmediato. "Situaciones como la vivida no deben producirse en ningún concepto", ha concluido la conselleira, que ha valorado el "alto grado de implicación" de los profesionales de la CRTVG en protocolos de igualdad de género y que ha insistido en que ese ente tiene "independencia funcional" del Gobierno de la Xunta.

De este modo, ha criticado que el BNG, formación que presentó una pregunta en el Parlamento, haya atacado al Ejecutivo autonómico por este incidente mientras al mismo tiempo mantiene en la presidencia de la Diputación de Lugo a José Tomé, pese a unas declaraciones descalificatorias contra la vestimenta de una diputada del PP.

"Lo realmente importante es el trabajo que consigamos hacer entre todos", ha sostenido Lorenzana, que ha reprochado al BNG el "enfoque partidista" con el que aborda estas cuestiones.

Previamente, la parlamentaria nacionalista Olalla Rodil había definido lo ocurrido en el citado programa como "uno de los momentos más bochornosos, más lamentables y más inadmisibles" de la historia de la televisión gallega, ya que miles de personas fueron testigos de la invasión de la vida privada de una persona sin consentimiento y se utilizaba "como mercancía" para "alimentar la audiencia".

Rodil ha lamentado la "falta absoluta de perspectiva de género" y de "ética profesional" que denotan estos sucesos y ha considerado "gravísimo" que formatos emitidos en una televisión pública caminen hacia la "telebasura" incumpliendo las propias normas de la CRTVG.

No obstante, ha dicho no estar sorprendida por este hecho cuando la propia Xunta incumple "desde hace más de una década" las leyes en las que se basa el ente público gallego. "No llega con pedir perdón. No puede pasar como una anécdota", ha concluido.