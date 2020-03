La Xunta cierra todos los servicios menos los de primera necesidad

Los bares, cafeterías y restaurantes de Galicia quedarán cerrados al público, -únicamente podrán prestar servicios de entrega a domicilio y recogida en el local-, y la medida será completa en salas de fiestas, discotecas, pubs, albergues del Camino de Santiago, polideportivos, piscinas y furanchos (negocio local).

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes tal medida tras una reunión extraordinaria con su gobierno y ha indicado que no afectará a carnicerías, fruterías, pescaderías, tiendas de alimentación y farmacias, tampoco a los quioscos.

"La unidad nos capacita para dar una respuesta idónea. Ciudadanos, personal sanitario e instituciones son los tres vértices de esta cuestión", ha expuesto el máximo mandatario autonómico en su comparecencia.

"Todos, sin excepción, debemos actuar con la máxima prudencia", ha apuntado, para concluir que "todos dependemos de todos".

ELECCIONES. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado este viernes que "no hay ningún gallego que esté pensando en las elecciones autonómicas", cuya fecha está fijada para el próximo 5 de abril, pero sobre las que ya hace días ha planteado sopesar su suspensión.

Tras una reunión extraordinaria con su grupo de gobierno, el máximo mandatario autonómico ha indicado que hoy, cuando se ha declarado el estado de emergencia sanitaria en toda Galicia, si cabe "con más énfasis", los comicios "no forman parte de la agenda de Gobierno".

"Las elecciones son secundarias, todos estamos en otra cosa. Solo se podrían celebrar si se da el cien por cien de las garantías y, si no se da, lo lógico es que no se celebren. Y hoy no se dan las garantías".

Ha contado Núñez Feijóo que ya trató este tema con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a petición suya, y ha quedado en trasladarle el próximo lunes la opinión de los partidos políticos en Galicia y la suya propia.

JÓVENES. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes tras declarar la emergencia sanitaria en toda Galicia mostrar gratitud hacia las personas mayores, las más vulnerables en la pandemia del COVID-19, un mensaje que ha dirigido principalmente a los más jóvenes.

"Quiero haceros un llamamiento especial: es el momento de mostrar gratitud a vuestros mayores. Y no me cabe duda de que estaréis a la altura", ha señalado en una comparecencia, que se ha podido seguir por streaming, posterior a una reunión extraordinaria con su grupo de gobierno.

"Debemos de ser extremadamente cuidadosos con el cumplimiento de nuestros deberes como ciudadanos", ha proseguido al referirse a la responsabilidad individual.

"Quien tenga síntomas está obligado a quedarse en casa y el que no los tenga es recomendable que lo haga también", ha expresado, para a continuación apuntar que se reforzará la atención telefónica.

"Hoy hemos firmado las primeras altas (tres), pero la cifra se sigue incrementando y en este momento hay 112 afectados", ha desgranado Feijóo