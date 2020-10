A Xunta declara "esencial e estratéxico" o sector electrointensivo galego co foco en Alcoa

O sector electrointensivo galego será esencial e estratéxico para a economía da comunidade, segundo acordou este xoves o Consello da Xunta. Con este paso, o Goberno galego cumpre un compromiso adquirido o pasado mes de xullo, cando se presentou o plan da Xunta para esta industria.

Anunciouno o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, quen lembrou as vantaxes que supón esta declaración a nivel tramitación para as empresas que queiran investir neste sector e puxo o foco no futuro da factoría de Alcoa en San Cibrao, en Cervo, en "situación crítica".

Feijóo subliñou que, "após as (eleccións) autonómicas", a Xunta "conseguiu" que o Goberno central "traballe xunto" a ela e o comité de empresa para tratar de solucionar "un problema" ao que se chega "tarde", aínda que lamentou que é máis complicado liquidar situacións cando "os problemas se deixan podrecer".

"Saudamos moito o cambio de actitude do Goberno central e o consenso do Congreso en relación con non descartar a posibilidade de intervir a factoría por parte da Sepi e do Goberno central", esgrimiu Feijóo, quen tamén agradeceu o "compromiso" do Executivo sobre a posibilidade de chegar a dar este caso "se fixese falta".

Non en balde, aínda que non perde "a esperanza" e aínda contempla algunha vía "para seguir negociando", confesou que ve máis lonxe que hai semanas unha posible "solución amigable" para a fábrica de Cervo. Por iso, destacou o paso dado este xoves pola Xunta, aínda que lamentou que faltan "ferramentas" que tería que impulsar o Executivo central para o sector. "Seguimos sen un estatuto para as electrointensivas e sen un prezo competitivo", advertiu Feijóo.

"MENSAXE" DA XUNTA. En todo caso, identificou a declaración deste xoves como "unha mensaxe" da Xunta aos compradores de Alcoa ou a calquera compañía que queira investir nunha actividade que a Administración considera esencial para o crecemento e desenvolvemento económico da Comunidade. En Galicia supón o 5,7% do valor engadido bruto (VAB) e representa case a metade (45,2%) do sector industrial autonómico.

Segundo detalla a Xunta, trátase dunha industria que engloba o sector do aluminio (Alcoa, Cortizo, Aluman, Exlabesa e Extrugasa), pero tamén a siderurgia (Megasa e Celsa), a metalurgia non férrea (Ferroatlántica e Xeal), a fabricación de cementos (Cementos Cosmos), a transformación da madeira (Finsa, Grupo Tojeiro e Intasa) e os sectores papelero (Ence), químico (Showa Denko Carbon Spain) e conserveiro (Jealsa e Frinsa).

Tamén se caracteriza porque o custo enerxético da súa actividade pode chegar a supor un 50% dos custos de produción, polo que a electricidade é un factor primordial nolos seus procesos.

Grazas a esta declaración, as empresas que integren o sector electrointensivo de Galicia que presenten proxectos de ampliación, modernización ou transformación e cumpran, polo menos, dúas dos seguintes requisitos --xeración de 25 ou máis postos de traballo directos baixo a modalidade de contrato indefinido a xornada completa; que impliquen un investimento en activos fixos igual ou superior a un millón de euros; que sexan tractores ou complementen cadeas de valor-- terán con carácter automático a consideración de iniciativas empresariais prioritarias.

Isto outorga carácter prioritario aos trámites que son competencia do Goberno autonómico para a implantación e posta en marcha do proxecto, reducindo os prazos administrativos á metade, a condición de que manteñan os requisitos esixidos e cumpran as directrices autonómicas a nivel lexislativo, técnico e ambiental. Así mesmo, serán obxecto dun seguimento personalizado e específico desde a Oficina Doing Business Galicia até a súa implantación.