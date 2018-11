La Xunta culpa al exministro José Blanco por la subida de los peajes de la AP-9

En pleno conflicto por los continuos incrementos en las tarifas de la AP-9, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, volvió a insistir este viernes en que la subida de los peajes es consecuencia "dun real decreto do ano 2011 do [por entonces] ministro José Blanco". Vázquez no dudó en verter toda la responsabilidad sobre el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que quiso dejar constancia de que fue el hoy eurodiputado quien "blindou un negocio redondo para Audasa", la concesionaria de la autopista.

"O incremento das peaxes, sobre o que o presidente da Xunta xa se pronunciou, non é asumible e é consecuencia dun real decreto do ano 2011 do ministro José Blanco, no que deixou blindado un negocio redondo para Audasa que implica financiar obras relacionadas coa AP-9, con incremento de peaxes que supoñen un 1 por cento acumulativo durante 20 anos cun interese fixo do 8 por cento", argumentó la conselleira tras su visita al centro de conservación y vialidad invernal de Ourense. En este sentido, la responsable de Infraestruturas apuntó que "esa non é a política da Xunta", que a su juicio para por "facer obras e vías de altas prestacións libres de peaxe e con cargo vía orzamentaria".

En este sentido, Vázquez puso sobre la mesa que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, en plena crisis económica, ejecutó, según sus datos, "máis de 200 quilómetros de vías con estas características". "Non apostamos por executar obras con cargo a incremento de peaxes, como acaba de culminar o actual ministro de Fomento na AP-9. Sempre defendemos que, se a Xunta é titular da AP-9, podemos velar de forma directa sobre a calidade do servizo e conseguir unha planificación máis eficaz e máis pegada ao territorio", sentenció.

EL PAPEL DE AZNAR Y RAJOY. Frente a la postura de la Xunta se situó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien responsabilizó a los gobiernos del PP de la continua subida de los peajes. En rueda de prensa, el regidor olívico lamentó que los usuarios de la autopista están ahora "soportando" las decisiones del ejecutivo de José María Aznar y del último año de Mariano Rajoy.

Así las cosas, Caballero precisó que el primero amplió la concesión de Audasa en 45 años, mientras que el segundo permitió las obras de ampliación asumiendo "compromisos" que desembocaron en "subidas intolerables". "Desde la ciudad quiero levantar mi voz", proclamó, antes de insistir en que "las decisiones del Gobierno de Rajoy hicieron que esas obras de ampliación, que se tenían que haber financiado por el Gobierno, se cargaran a los usuarios".

Cuestionado acerca del convenio de 2011, utilizado por Ethel Vázquez como principal argumento, el socialista dijo: "Si efectivamente lo hubo, que lo ignoro, debería haber sido revocado por el Gobierno de Rajoy, que gobernó seis años".

Caballero lamenta que Feijóo no se quejara con el PP

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticó que el presidente de la Xunta reclame ahora la bajada de los peajes y que no lo hiciera cuando gobernaba el PP. "Nunca lo escuché reclamar una bajada con Rajoy. Yo las reclamaba antes y lo hago ahora", manifestó.



Precios "desorbitados". En este sentido, el regidor olívico pide unas tarifas "soportables", ya que los precios actuales son "desorbitados".