El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que "no deben entrar" en Galicia aquellos turistas que provengan de comunidades autónomas cuya situación epidemiológica en la pandemia del coronavirus sea "distinta" o no sea "compatible".

Así se ha pronunciado el máximo mandatario gallego durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno. En esta comparecencia, los periodistas le han preguntado sobre la posibilidad de que la llegada de visitantes durante el verano ocasione un rebrote de la Covid-19 en la comunidad.

En este sentido, Feijóo ha apuntado que un eventual "cierre" de Galicia se produciría en relación a aquellos ciudadanos que provengan de autonomías cuya situación epidemiológica "no les permite salir" de su territorio. "Lo que nosotros (la Xunta) vamos a pedir es que tampoco se les permita venir", ha añadido.

Eso sí, ante la posibilidad de cerrar aeropuertos, puertos marítimos y autovías en general para que no se produzca ese rebrote, Feijóo ha matizado que "no es una competencia de un presidente autonómico", sino "del Gobierno central".

Y es que, si bien el presidente de la Xunta está "convencido de que buena parte del turismo internacional" no va a acudir, ha apostado por que "pueda venir parte" del nacional, que supone "casi el 80 por ciento" de los turistas que recibe la comunidad gallega.

"Si vienen de comunidades autónomas con situaciones epidemiológicas factibles y compatibles con Galicia, entendemos que deben venir. Si no es compatible, entendemos que no deben venir", ha resumido, para señaladamente puntualizar: "A hoteles y a la restauración no les podemos decir que aquí no viene nadie en ningún caso aunque cumplan los mismos parámetros sanitarios".

Precisamente, el movimiento de población que se prevé para verano hacia Galicia es "una razón determinante", ha recordado, que aparece en el informe de expertos sanitarios de la Xunta que avala la convocatoria de elecciones autonómicas en julio.

"Estoy convencido de que ni el Gobierno central ni el Gobierno autonómico vamos a actuar en contra de los criterios de seguridad epidemiológica que se van a aplicar en el mes en que se produzcan las elecciones. Esos criterios estarán sometidos al mando único, el Gobierno central, y en caso de que estén delegados ya en la Comunidad, ejerceremos las competencias con esa responsabilidad", ha sentenciado.

"ESPECIFICIDADES" DEL RURAL. Por otra parte, al ser preguntado sobre si ve factible que los ciudadanos de núcleos de menos de 1.000 habitantes puedan salir a la calle sin horarios desde el lunes -ahora, el límite está en los 5.000 habitantes-, Feijóo se ha dirigido hacia el Gobierno central para recordarle su "compromiso" de atender a las "especificidades concretas" del rural de cara a las fases de la desescalada. Y es que, en el caso de Galicia, "más de 250 ayuntamientos no tuvieron ni un solo infectado en los últimos 14 días".

De este modo, el presidente de la Xunta ha dicho que "no tiene ningún sentido" que a estos municipios se les aplique los mismos criterios y ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "está absolutamente desaparecido" en relación al rural.

"Está mucho más preocupado por Madrid y Barcelona que por los miles de pueblos" que conforman España y cada autonomía, ha abordado, para seguidamente reiterar que "no tiene sentido" que los pequeños núcleos que llevan 14 días sin ningún contagio tengan que superar cada una de las fases de la desescalada.

LA CURVA "SIGUE DOBLÁNDOSE". Al hilo de todo ello, Feijóo ha comenzado su comparecencia de este viernes, tras la reunión del Consello, para destacar que la curva de la pandemia "sigue doblándose" en Galicia, por lo que es "imprescindible ya ir retomando la actividad asistencial ordinaria".

De acuerdo con el último balance de la Consellería de Sanidade, los casos activos de coronavirus en Galicia han vuelto a descender y se sitúan en 2.008, mientras que ha aumentado en 126 el número de altas, hasta el total de 8.283 curados.

"La situación está en una fase de contención constante y continua, la curva sigue doblándose y estamos en un momento en el que la patología Covid solo ocupa exactamente el 5% de camas de Uci", ha añadido, para posteriormente cifrar en 3.273 las camas vacías de las que dispone el Sergas en este momento.

Feijóo ha asegurado que Galicia "sigue siendo la comunidad autónoma con mejores datos de España", con un 6,45% de fallecidos sobre el número de contagiados cuando la media de España "está en el entorno del 12%".

A pesar de todo ello y de que Galicia está "en una fase de contención", ha incidido en que a los expertos lo que les preocupa son "los rebrotes que se pueden producir en los próximos meses", más aún cuando la Covid-19 "se cruce" con otras enfermedades respiratorias como la gripe.

Por consiguiente, ha apelado a "extremar todas las cautelas" y ha valorado que "la única vacuna que existe en el mundo es la distancia física de dos metros" entre las personas. "Esa es la única vacuna, nuestra responsabilidad. Más que nunca, por tanto, hay que mantener el 'sentidiño' que mantuvimos durante todo el pico de la pandemia y ante posibles rebrotes ese 'sentidiño' será la vacuna más potente", ha continuado.