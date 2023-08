La Xunta creará una red de apoyo para unos 120.000 mayores que viven solos

La Xunta avanza en su hoja de ruta para combatir la soledad no deseada, considerada una de las grandes pandemias sociales del siglo XXI y que se ceba especialmente con los mayores —aunque no de forma exclusiva—, en el caso de Galicia, con una parte de esos 120.000 que residen solos. Dotada con 125 millones de euros, la Estratexia Galega de Atención á Soidade non Desexada avanza tras recibir este jueves luz verde en un Consello preestival que tuvo un marcado carácter social. Su objetivo es dotar a la comunidad de una red de apoyo a ese colectivo.

La estrategia, pionera en España, incluirá varias iniciativas, la primera y más urgente la creación de un censo de personas afectadas, ya que "se non se detecta" la existencia de esta problemática "non se pode atender", explicó Alfonso Rueda. En esa línea, la detección precoz jugará un papel fundamental.

La red de apoyo tendrá una central multicanal de atención que estará gestionada por profesionales dedicados a la atención social que dará asistencia telefónica, atenderá las alertas domiciliarias, facilitará la accesibilidad y la derivación a otros servicios y coordinará la atención presencial, en caso de ser necesaria. También se fomentarán programas dirigidos a la participación cultural, política y social de las personas en riesgo de caer en soledad no deseada.

Así, bajo las premisas de sensibilización, detección, prevención, envejecimiento activo y acompañamiento nace esta estrategia, que complementa otras medidas ya en marcha como los planes de envejecimiento activo Benestar en Balnearios y Xuntos polo Nadal, así como otros de proximidad del tipo Servizo de Axuda no Fogar o el Xantar na Casa.

Menores

El Consello también aprobó este jueves dos convenios para atender a niños, adolescentes y jóvenes en situación de desamparo. El primero de ellos es con Aldeas Infantiles SOS Galicia, que continúa con su programa de acogida familiar para el que la Administración autonómica aporta 173.000 euros. A través de esta iniciativa, 130 menores son acogidos por miembros de su familia.

El segundo es con la Fundación Juan Soñador, que recibirá 172.000 euros para desarrollar su programa de atención a menores bajo la tutela de la propia Administración gallega. La previsión es que este año se beneficien más de 400 niños y adolescentes.

Por otra parte, el Gobierno gallego aprobó la nueva orden de ayudas para que el próximo curso 2023-2024 puedan seguir siendo gratuitas las escuelas infantiles y puntos de atención a la infancia. Serán 7,7 millones para subvencionar 138 centros. Beneficiará a unas 6.700 familias.

Plan de igualdad

El Consello aprobó el primer plan de igualdad de la Administración autonómica, que recoge medidas de carácter transversal para facilitar la conciliación, crear nuevas escuelas infantiles y salas de lactancia, así como elaborar un código de conducta. Son 74 medidas distribuidas en ocho ejes de actuación, entre ellas las dirigidas a eliminar los obstáculos que dificulten o impidan la equiparación total entre mujeres y hombres. También se incluyen campañas de formación y sensibilización para sus trabajadores y medidas de conciliación.

Este plan de igualdad "tivo un proceso longo de elaboración", según recordó este jueves Alfonso Rueda, y contó con el voto favorable de los sindicatos CC OO, UGT y CSIF.