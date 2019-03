La Xunta crea las Medallas Emilia Pardo Bazán para quienes trabajan "por la igualdad"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la creación de las Medallas Emilia Pardo Bazán, destinadas a reconocer el trabajo de personas y entidades por la igualdad entre hombre y mujeres. En concreto, se concederán tres premios y la entrega será el próximo 16 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de la escritora que les da nombre.

El Gobierno gallego ha aprobado este jueves el inicio de la tramitación del anteproyecto de decreto por el que se establece esta condecoración que reconocerá a individuos, colectivos, entidades privadas o instituciones públicas que llevan a cabo actuaciones "relevantes" en el ámbito de la igualdad.

En la comparecencia posterior a la reunión semanal con su Ejecutivo, Feijóo ha explicado que las medallas llevarán el nombre de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán por haber sido "precursora de ideas de igualdad" de derechos a través de su literatura y "reivindicativa" de la educación de las mujeres.

"Las cosas que decía entonces eran cosas atípicas que en su momento la sociedad no entendía", ha asegurado el titular de la Xunta, quien también ha valorado que "la sociedad gallega actual también cuenta con instituciones ejemplares" en este ámbito que podrán ser reconocidas a través de este premio.

FEIJÓO, PREGUNTADO SOBRE SI ES FEMINISTA

Además, Feijóo ha sido preguntado en la rueda de prensa sobre si se considera feminista, a lo que ha pedido "concretar el contenido y alcance" del concepto. No obstante, sí ha manifestado que "las mujeres tienen, por supuesto y sin ninguna discusión, los mismos derechos que los hombres", por lo que "replantear" este debate sería, a su juicio, "un disparate".

Tras esto, el periodista le ha pedido claridad, a lo que Feijóo ha vuelto a demandar "concretar qué se considera por feminista". "Si usted me pone un tema para hacer una redacción y me explica exactamente cómo se concreta esa pregunta, yo le contesto", ha asegurado.

"Que se pregunte si un hombre respeta a una mujer como pregunta, verá usted... Es que si un hombre no respeta a una mujer no es que no sea un hombre, es que simplemente no es persona", ha aseverado.

Seguidamente, ha mostrado el apoyo "absoluto" de la Xunta a la igualdad entre géneros, para después lamentar la "desigualdad real efectiva" que "sigue habiendo" entre hombres y mujeres para "ejercitar determinadas profesiones" o en la "conciliación".

En definitiva, Feijóo ha insistido en que "muchas veces siente verg~enza" al ver a un hombre "que abusa de su fortaleza física, verbal, económica o cualquier otra". Así, ha subrayado: "La lucha por la igualdad real de las mujeres no acabó, continúa".