A Xunta cre que a okupación "comeza a ser un problema" ao rexistrar máis de 100 denuncias activas

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, advertiu de que o fenómeno da okupación "comeza a ser un problema" na comunidade, a pesar de non ser "un gran problema" polo momento. De acordo cos seus datos, hai máis de 100 denuncias activas en toda Galicia.

Vázquez recibiu este luns a asociacións de veciños para escoitarlles e trasladarlles os movementos da Xunta ante esta situación e ambas as partes compareceron ante os medios de comunicación con anterioridade a manter a reunión.

Os representantes dos veciños, pola súa banda, sinalaron que a problemática "tampouco é que se agravase excesivamente" nos últimos meses, o que descarta un impacto pola crise sanitaria da covid-19 e o confinamento.

En concreto, en representación da federación de asociacións de veciños da provincia de Lugo, Jesús Vázquez esixiu "un cambio normativo ou lexislativo" para que este tipo de conductivas se tipifiquen como "un delito de violación", así como unha "intervención rápida" e un "endurecemento claro" das penas.

Respecto diso, lamentou as "actitudes moi violentas" que se viviron nas últimas horas na cidade, co desaloxo de okupas na cidade da Muralla.

O seu homólogo de Ourense, Manuel Mosquera, animou a que se "okupen casas de políticos ou xuíces", para ver se deste xeito hai unha actuación por parte dos poderes públicos.

"HAI QUE FREALO XA". Pola súa banda, a conselleira comezou a súa intervención ante os xornalistas asegurando que o da okupación é un "fenómeno que cada vez é maior" en Galicia, cun aumento "substancial" das denuncias este ano, aínda que precisou que o seu volume "dista" co da media estatal e que aínda hai propietarios que "prescinden" de interpor demanda polo gasto e "a tensión" que supón.

En calquera caso, subliñou que o Goberno galego quere "porlle coto" e que para iso se dirixiu ao ministerio, co fin de que haxa un cambio normativo que a tipifique como delito, xa que "mentres a sanción sexa pequena, pouco poderase facer".



Ángeles Vázquez tamén dixo contactar co delegado do Goberno para "traballar da man" fronte a este asunto e avanzou unha reunión en outubro do observatorio da vivenda.

"Temos que empezar a frealo e facelo desde xa", incidiu, coa vista posta en que os okupas non sentan "amparados". Cuestionada pola problemática social asociada a este fenómeno, remitiu ás medidas dispostas pola Xunta, como diferentes bonos para sufragar o aluguer e vivendas de protección, para aseverar que "nin unha soa familia que recorrese" a estes mecanismos "pode dicir" que o Executivo autonómico non adopta decisións neste ámbito.