La Xunta convoca plazas de residencia para estudios postobligatorios no universitarios

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica en su edición de este martes una orden de la Consellería de Educación por la que se convocan las plazas en los centros residenciales docentes de A Coruña, Ourense y Vigo para realizar estudios postobrigatorios no universitarios el próximo curso.

El objetivo es facilitar el acceso a la educación superior al alumnado que se escolariza en localidades distintas a las de su domicilio habitual, motivado por el hecho de que los estudios que realiza no se imparten en ningún centro sostenido con fondos públicos de su localidad de residencia ni en otra próxima que le permita el desplazamiento diario con facilidad.

Las vacantes ofertadas se podrán consultar en la página web tablón de anuncios de los centros a los tres días de la publicación de esta convocatoria. El alumnado solicitante que obtenga plaza tendrá derecho de reserva hasta que complete los estudios, siempre que no repita curso y no variasen las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la adjudicación inicial. Los residentes que terminen un nivel educación concreto o ciclo formativo no tendrán reserva, por lo que para poder continuar los estudios deberán presentar una nueva solicitud.

El alumnado matriculado en bachillerato puede presentar solicitud hasta el 10 de julio, mientras que para el de ciclos formativos el límite es el 3 de agosto. La publicación de las listas definitivas de las personas admitidas, excluidas, adjudicatarias y suplentes se hará de forma conjunta hasta el 14 de septiembre, a través de la página web de la consellería y del tablón o web de los centros.

Para los centros en los que queden plazas vacantes, se abrirá un plazo extraordinario de solicitudes entre el 15 y el 22 de septiembre.

Los criterios de valoración tienen en cuenta los datos socioeconómicos —composición de la unidad familiar, renta, discapacidad y desempleo—, así como el rendimiento académico.