A Xunta confía en que 2022 sexa un "Xacobeo pleno de 12 meses"

O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, confía en que o 2022 haxa un Xacobeo pleno de 12 meses e reclamou ao Goberno central que "concrete" que partidas inclúe nos Orzamentos Xerais do Estado (OXE) para a celebración do segundo Ano Santo.

Na súa comparecencia este martes no Parlamento de Galicia, o tamén conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo reivindicou "a importancia que dá" a Xunta a este evento mentres afeou ao Estado que o plan nacional Xacobeo –dotado con 120 millóns– "non deixa de ser un anuncio".Ademais, Rueda sinalou que no proxecto de OXE para 2022 que está en tramitación no Congreso non se ve "absolutamente nada que teña que ver" coa celebración do Ano Santo, senón que a "única certeza" foi "manifestada de palabra". "Nós necesitamos certezas e saber onde está ese diñeiro", agregou.

Tamén se queixou que non teñan "nin un só reflexo" nos OXE as partidas destinadas a rehabilitar bens de interese cultural (BIC) dos camiños de Santiago, nin tampouco "nada se sabe" dos 281,5 millóns prometidos para a capital galega na reunión do Real Padroado celebrado o pasado 25 de xullo coa presenza do presidente do Goberno, Pedro Sánchez.

"Non teñen a día de hoxe ningún reflexo nos OXE. Gustaríanos saber cales son para poder empregalos, non para outra cousa", insistiu.

Ao fío diso, o responsable de Turismo da Xunta reiterou a petición ao Goberno estatal de que prorrogue a 2022, igual que houbo "unha prolongación do ano Xacobeo", as desgravacións fiscais para os negocios que promocionen esta celebración.

Coa vista posta ao futuro, aludiu á "década Xacobea" que queda por diante, polo que garantiu que a Administración planificará "a máis longo prazo" con, por exemplo, un plan director dos Camiños de Santiago con horizonte 2027.

"GALICIA ESTÁ DE MODA". Todo iso manifestouno durante unha comparecencia na que empregou boa parte do tempo en repasar as cifras turísticas deste 2021, que son datos "para a esperanza". "Galicia está de moda e ten que seguir estando de moda durante os meses vindeiros desde o punto de vista turístico", engadiu.

Así, reivindicou que a galega é "a terceira comunidade" en recuperación do sector con 3,2 millóns de viaxeiros e 7,1 millóns de pernoctacións no que vai de ano. E destacou que a recuperación foi "especialmente notable nos meses de verán", con agosto superando "por primeira vez" as cifras anteriores á pandemia.

En canto ao Camiño de Santiago, Rueda puxo o foco en que este mesmo luns "se superaron as 170.000 compostelas" entregadas. "Se todo sigue como agora e se recupera o fluxo internacional de peregrinos, podemos estar este ano preto das 200.000 compostelas", vaticinou.

Por todo iso, e en vista de que o sector traslada que as previsións para o 2022 "son moi boas", o conselleiro de Turismo subliñou que estas cifras é "mérito das administracións, pero por suposto tamén dos profesionais".

A XUNTA "SEMPRE TRATOU DE AXUDAR". Así mesmo, Rueda reivindicou que a Xunta "sempre tratou de axudar" ao sector tras os peches forzados decretados no último ano, para seguidamente instar á oposición a que pregunte aos negocios "de que administración recibiron axudas e de que administración as seguen agardando".

En concreto, cifrou en 200 millóns de euros os fondos desembolsados polo Goberno galego en plans de rescate e liñas de subvencións ás que se podían acoller os establecementos hostaleiros.

Tamén se referiu á segunda edición do bono turístico, destinado á poboación xeral e que permitiu case 16.000 transaccións no que vai de ano por máis de tres millóns de euros.

Con todo, agora que o sector "está a coller velocidade de cruceiro", apostou por "seguir coas axudas", aínda que "reorientándoas". Por iso, aludiu ao 'Plan Camiña' que porá en marcha a Xunta para 2022 con 46,6 millóns de euros, para que o turismo "poida despegar definitivamente".

TURISMO SUSTENTABLE. No tocante a turismo sustentable, garantiu que "moitas axudas" estarán enfocadas a este ámbito, xunto á "gran oportunidade" que suporán os fondos europeos Next Generation.

Rueda prometeu sacar "o máximo partido" dos 82 millóns asignados a Galicia até o ano 2026 e que se desenvolverán en tres plans para o litoral, o turismo enogastronómico e as vilas termais e centros históricos.

Precisamente, respecto ao plan do litoral, expresou a súa "perplexidade" despois de que o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo desmentise este luns nun comunicado alcanzar un acordo coa Xunta para que nove proxectos percibisen 14,6 millóns de euros.

"Non se se responde a algún tipo de toque ou rifa posterior", deixou caer, para manifestar as súas sospeitas sobre posibles "presións" recibidas pola Secretaría de Estado de Turismo.

CRÍTICAS DA OPOSICIÓN. Por parte da oposición, BNG e PSdeG coincidiron na "boa noticia" que supoñen as cifras de visitantes dos últimos meses, pero non por iso cesaron nas súas críticas ao modelo da Xunta e á comparecencia do vicepresidente primeiro.

Desde o Bloque, o deputado Daniel Pérez achacou os bos datos ao "comportamento responsable" da poboación, á "capacidade de resistencia" dos negocios e ao "potencial que ten Galicia" para ser un destino "preferente".

Con todo, o nacionalista reclamou "autocrítica" á Xunta porque foron "miles" os establecementos que "tiveron que pechar as súas portas definitivamente" mentres "nin o Estado nin a Xunta articularon axudas directas" durante "nove meses". "Houbo responsabilidade política da Xunta do señor Feijóo no peche deses negocios, do que non está exento o Goberno do Estado", aseverou Pérez.

O deputado nacionalista tamén aproveitou para reclamar un modelo de Xacobeo "máis redistributivo e xusto con todo o territorio", porque "absorbe fondos" para outras iniciativas turísticas.

MÉRITO DE "TODAS AS ADMINISTRACIÓNS". Por parte do PSdeG, Leticia Gallego pediu ao vicepresidente que lle dea "as grazas ao sector turístico" polo seu "enorme esforzo", así como ao "gran traballo" de concellos, deputacións e Goberno de España, e dos sanitarios que participaron na campaña de vacinación. "Non é mérito da Xunta, senón de todas as administracións", apostilou.

Durante a réplica, Rueda lembroulle que na súa primeira intervención xa dixo "que foi grazas ao sector". "E di a señora Gallego que non foi mérito da Xunta, senón de todas as administracións. Iso é certo, pero dunhas máis que doutras", replicou.

Ademais, a deputada socialista reclamou ao número dous do Goberno autonómico que "revise as condicións" nas que están algúns dos camiños de Santiago, que aposten por proxectos que "fagan visible o liderado" de Galicia en materia de termalismo e que aproveiten o tirón turístico para "asentar poboación no rural".

Desde o PP, o deputado Borja Verea celebrou os datos "moi bos e satisfactorios" que deixa o verán, que é "unha boa noticia" tanto para os profesionais como para a economía galega.

Non en balde, Verea defendeu que a Xunta foi a administración "que máis mobilizou recursos públicos" e que "o fixo máis rápido", á vez que criticou que o Goberno central, máis aló dos ERTE e os avais ICO, "se esqueceu" dos plans de rescate, que "quedaron en mans das comunidades autónomas".