El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó este sábado de que la Consellería de Sanidade ha comunicado a los afectados quién no puede ir a votar en las elecciones de este domingo por haber dado positivo por coronavirus o estar a la espera del resultado de las pruebas. Apeló a su "responsabilidad", puesto que no habrá dispositivo de vigilancia para controlar que no rompan el aislamiento.

El Gobierno gallego advirtió, no obstante, de que ir a un colegio electoral habiendo dado positivo por Covid-19 o estando a la espera de realizar la prueba o con síntomas supondría una infracción de la Lei de Saúde Galicia por desobediencia a las autoridades sanitarias y causar un riesgo sanitario.

En declaraciones a los medios tras visitar el centro de prensa para la jornada electoral, Rueda señaló que, en comparación "con el resto del censo, no son un número significativo" y apuntó que "no llega a 300".

De acuerdo con los datos aportados este sábado por la Consellería de Sanidade, hay 259 casos activos de Covid-19 en Galicia —positivos que no podrían ir a las urnas, salvo que reciban el alta antes—, pero el dato concreto de cuánta gente no podrá ejercer su derecho al voto no está calculado porque los que están pendientes de prueba varían constantemente, según apuntaron fuentes de la Xunta.

Las personas en cuarentena que no tienen un test positivo y no están pendientes de prueba pueden ir a votar con "todas las precauciones"

El vicepresidente manifestó que "hay circunstancias que determinan que no se puede ir a votar" y que para este caso "así lo ratificó la junta electoral. "Creo que la responsabilidad de esas personas hará que entiendan que, si no votaron por correo, no pueden ir a votar", añadió. "A esas personas no se les va a poner vigilancia, pero seguro que entienden que, por su propio interés y por el del todo el mundo, no pueden acudir a los colegios electorales", insistió.

Quienes estén en cuarentena sin resultado positivo y sin estar pendientes de prueba, sin embargo, sí pueden salir, "tomando todas las precauciones", para depositar su voto, recordó el vicepresidente. En cualquier caso, Rueda afirmó que quienes no pueden acudir a los colegios electorales "lo saben perfectamente" porque las autoridades sanitarias ya se lo han comunicado.

Rueda espera una jornada electoral "sin incidencias", y quiso trasladar a la ciudadanía "tranquilidad" ya que se podrá acudir a los colegios electorales "con todas las garantías sanitarias". "Agradezco que todos los partidos políticos entiendan que hay que llamar a la movilización", aseguró el vicepresidente, que quiere que "los votantes decidan libremente la opción política que prefieran" y que sepan que "podrán hacerlo con total tranquilidad porque los colegios electorales están preparados para acogerlos".

Euskadi afronta también este domingo una jornada electoral, y ha avisado a los positivos por Covid-19 de que no pueden ir a votar y, si lo hacen, cometerán un delito contra la salud pública, que podrá ser penalizado. Según el Gobierno vasco, unas 160 personas se encuentran en esta situación.