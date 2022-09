La Xunta aumenta hasta 75 euros la ayuda para material escolar este curso

Las familias con menos recursos económicos dispondrán de más ayudas para la compra de material en este inicio de curso, ya que la Xunta incrementará un 50% el bono escolar destinado a este fin. En la práctica, este refuerzo supondrá 25 euros más por niño, pasando así la subvención de 50 a 75 euros para un total de 90.000 potenciales beneficiarios.

Lo anunció esta mañana Alfonso Rueda en un encuentro con los conselleiros (solo faltaba Fabiola García) y muchos altos cargos del Ejecutivo autonómico, en el que hizo balance de sus primeros cien días al frente de la Xunta y marcó los retos para lo que queda de legislatura. Dos años en los que pidió hacer honor a su papel de "servidores públicos" y en los que lo fundamental será "xestionar con rigor" aquellas cuestiones fundamentales para los gallegos. "Temos que ter un rumbo para avanzar neste tempo baseado no apego á realidade", prosiguió, al tiempo que agradeció la entrega de su equipo y comprometió una dedicación total a la Xunta.

"Quero que Galicia se sinta orgullosa de nós, que me acompañedes nese camiño", pidió a los suyos. "Se conto co Goberno, sei que non o farei só e que así será moito máis doado percorrelo", dijo Rueda en el edificio Fontán del Gaiás, en un acto similar al que empleaba Alberto Núñez Feijóo para cargar las pilas a su equipo de trabajo en cada inicio de curso.

Esta vez, con el toque más informal del estilo Rueda (todos los conselleiros en taburetes sobre el escenario), el presidente de la Xunta aprovechó para avanzar la nueva ayuda escolar para familias vulnerables, que tendrá "efecto inmediato" para "aliviar os custos" del inicio del curso ante la "difícil" situación de las familias por la inflación.

Pero también recordó que todas las ayudas sociales de la Xunta subirán en los próximos presupuestos en función del IPC, de forma que, por ejemplo, de mantenerse los actuales niveles de inflación, la Risga pasaría de 480 a 530 euros mensuales; y las ayudas puntuales de emergencia, de 1.150 a 1.270. "É importante cando se fala destas alzas poñer cifras" para que se comprenda bien el alcance, reflexionó Rueda.

El presidente repasó algunas de las medidas más importantes adoptadas en materia de sanidad, educación, empleo, economía o fiscalidad y recordó que la próxima semana dará nuevas pistas de su plan de gobierno a través de la comparecencia parlamentaria para explicar los presupuestos.

Y aprovechó, como no, para atizarle al Gobierno central, al que volvió a reivindicar los trenes Avril, la ampliación de la formación de médicos, la gestión del litoral y las infraestructuras pendientes, entre ellas la conexión de Lugo por tren y carretera. "O GC non amosa sensibilidade que Galicia merece".