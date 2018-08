La Xunta asegura que la organización del Marisquiño no registró oficialmente el plan de seguridad

La Xunta de Galicia ha informado de que no hay constancia, por parte de la organización del festival O Marisquiño, de la inscripción en el registro electrónico oficial de plan alguno de seguridad de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.

Según ha informado el Gobierno gallego en un comunicado, se trata de uno de los requisitos legales para obtener la licencia por parte del Ayuntamiento de Vigo.

La Administración autonómica también ha asegurado que el Ayuntamiento no solicitó en ningún momento la colaboración de la Xunta en materia de seguridad ni emergencia, "pese a ser habitual", "para los grandes eventos", requerir la presencia del camión del Grupo de Apoyo Logístico de la Agencia Gallega de Emergencias (Gali).

La Xunta indica en la nota oficial que es competencia de la Administración local comprobar la viabilidad del plan de seguridad presentado por la organización, haciendo las comprobaciones de inspección de control que correspondan.

En este sentido, asegura que según la reciente Ley de Espectáculos Públicos de Galicia es competencia del consistorio autorizar o denegar la celebración de los espectáculos en el término municipal de Vigo.

Caballero insiste en que 'la zona del hundimiento es zona portuaria'

"Es el Ayuntamiento de Vigo el que otorga la licencia de actividad y, en consecuencia, es el Ayuntamiento el que debe explicar la razón por la que autorizó el concierto y demostrar que comprobó que el lugar era seguro y respetaba el aforo", finaliza el comunicado de la Xunta.

En este sentido. el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha vuelto a reclamar este martes "todo el expediente" sobre la celebración del festival O Marisquiño, y ha exigido al alcalde, Abel Caballero, que haga público el informe en el que se garantizaba la seguridad de los asistentes a este evento: "Si no existe, el alcalde se tiene que marchar".

Por su parte, Caballero, ha vuelto a insistir en que "la zona del hundimiento es zona portuaria" y que ellos han cumplido "estrictamente" con lo que la Ley establece.

También ha recordado que veinte días antes del festival se había celebrado una reunión de seguridad con el Puerto en los que se aprobaron todos los pasos a seguir.

Ábalos pide "no entrar en una guerra de competencias"



El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha afirmado este martes que lo primero es "atender a las víctimas" y ha pedido a las diferentes administraciones "no entrar en una guerra de competencias". "Esto de echarse las culpas entre administraciones no me parece lo más adecuado".



Por otro lado, el grupo municipal de Marea de Vigo ha registrado este martes en el Ayuntamiento de Vigo una petición de Comisión Especial de Investigación Municipal en la que solicita una serie de informes para esclarecer lo ocurrido en el accidente del festival. En esta línea, la diputada de En Marea, Alexandra Fernández, ha presentado una solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados para que la presidenta de Puertos del Estado, María Ornella, "aclare la responsabilidad de la institución que dirige".



En este sentido, la portavoz de Ciudadanos en Galicia, Olga Louzao, ha criticado que los partidos que "participan en las inauguraciones" se "laven las manos" tras lo ocurrido en Vigo. "Los ciudadanos esperan más de la clase política y no solamente un baile de declaraciones vacías y llenas de partidismo".