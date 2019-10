La Xunta asegura que el Gobierno todavía debe dinero a Galicia

La Xunta de Galicia ha lamentado este viernes que el real decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros ratifica que el Gobierno central solo pretende pagar a Galicia “menos de la mitad de la deuda que tiene”.



Desde el departamento de Hacienda del Gobierno autonómico remarcan que la deuda con Galicia asciende a 700 millones de euros ya que el dinero que se adeuda a la comunidad no son únicamente los 330 millones correspondientes a las entregas a cuenta pendientes de este 2019.



A juicio de la administración autonómica sigue faltando que se abone una mensualidad del IVA del 2017 (170 millones) y las compensaciones por cumplir con las reglas de gasto y déficit (200 millones).



“Si ahora no hay impedimento legal para pagar las entregas a cuenta, no puede haberlo para pagar toda la deuda”, insisten desde la consellería.



Además, lamentan también que el decreto firmado este viernes demuestra que el Gobierno estaba bloqueando un dinero que es de todos los gallegos y que sí era posible transferirlo a las comunidades autónomas, cuestión que el Gobierno central negó durante meses.



Por todo ello, la Xunta de Galicia vuelve a exigir la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de que el Ejecutivo explique las razones para no transferir a las comunidades autónomas la totalidad del dinero.