A Xunta arrinca a campaña de 2022 da PAC co obxectivo de "axilizar o pago das axudas"

A Xunta de Galicia arraca a campaña de 2022 da Política Agraria Común (PAC) co obxectivo de "axilizar os procedementos de xestión e control e o pago das axudas", segundo manifestaron.

Con isto en mente reuniuse telemáticamente o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, con representantes de distintas entidades de consello que apoian á Xunta na campaña da PAC deste ano, segundo informou a Consellería de Medio Rural nun comunicado.

Respecto desta convocatoria, calculan que uns 25.000 agricultores e gandeiros beneficiaranse destas achegas e recibirán un importe superior aos 210 millóns de euros (170 millóns de axudas directas e 40 millóns de achegas ao desenvolvemento rural).

Nesta reunión, sinalaron, tratáronse as novidades da camapaña, xestionada polo Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), para que estean a disposición das Oficinas Agrarias Comarcais e das máis de 50 entidades colaboradoras que se encargarán de tramitar as solicitudes en Galicia.

É por isto que no encontro participaron representantes de bancos e de entidades de asesoramento que prestarán apoio aos interesados nas axudas, ademais de asociacións agrarias e organizacións profesionais do sector.

APP PARA OS INTERESADOS. Pola súa banda, Balseiros destacou que, como ocorreu xa na edición anterior, as persoas interesadas poderán descargar diferentes aplicacións electrónicas para informarse sobre as axudas, consultar as súas solicitudes, realizar alegacións e mesmo facer fotografías xeorreferenciadas se son necesarias para completar algún proceso.

Ademais, sinalou que xa finalizou a implantación do sistema de control coñecido como 'monitorización', e que será obrigatorio na nova PAC. Consiste en utilizar as novas tecnoloxías e as imaxes de satélites para levar a cabo un seguimento continuo de todas as superficies declaradas no 100% das solicitudes, "co obxectivo de determinar se existe actividade agraria".

REUNIÓN CO PRESIDENTE DO FEGA. Doutra banda, o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias reuniuse esta semana co presidente do Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), Miguel Ángel Risco, co que tamén abordou as novidades da nova campaña.

Entre os temas tratados estiveron as aplicacións informáticas a disposición dos beneficiarios para levar a cabo distintos trámites, a monitorización xa habilitada para toda Galicia e as novas capas que estarán dispoñibles no Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, así como o marco lexislativo da nova Política Agraria Común.