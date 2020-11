A Xunta aprobará este venres o orzamento "máis alto da historia de Galicia"

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o seu Executivo prevé aprobar este venres, nun escenario marcado pola pandemia da covid-19, o orzamento "máis alto da historia de Galicia".

Nun tuit que acompaña dunha fotografía na que aparece co conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, o presidente galego subliña que o proxecto de orzamentos galegos de 2021 irá acompañado, ademais, "co menor gasto de intereses desde hai 25 anos".

Repasando o proxecto de contas para 2021. Mañá o Consello da Xunta aprobará o orzamento máis alto da historia de Galicia e farao co menor gasto de xuros desde hai 25 anos #galicia_reactívase pic.twitter.com/cxTZh29lui November 19, 2020

"Repasando o proxecto de contas para 2021. O Consello da Xunta aprobará o orzamento máis alto da historia de Galicia e farao co menor gasto de intereses desde hai 25 anos", recolle no tuit.

E é que o Executivo autonómico pechará os orzamentos autonómicos despois de que na pasada semana quedara aprobado na Cámara autonómica, só cos votos do PPdeG, un teito de gasto de 11.664 millóns de euros para o ano 2021, que Valeriano Martínez defendeu como "excepcional, prudente e rigoroso".

A oposición, BNG e PSdeG, votou en contra ao entender que non está "á altura do desafío" que supón a crise sanitaria pola pandemia da covid-19 e ao advertir de que é necesaria "máis investimento" para non "desprotexer" aos sectores máis vulnerables.

O habitual é que o Executivo autonómico esgote o teito de gasto.

INVESTIMENTOS E OUTRAS MEDIDAS

Feijóo xa avanzara esta semana algunhas medidas que incluirán unhas contas que, segundo asegurou, ratificarán a conxelación salarial del e das súas conselleiros.

Así mesmo, o presidente sinalou que os orzamentos da Xunta incluirán uns "2.500 millóns" de euros en investimentos, o que supón "tres veces máis" que o destinan as contas presentadas polo Goberno do Estado.

"Queremos investir no 2021 e o 2022 o que poderiamos investir en catro anos", dixo Feijóo, antes de remarcar que se trata do "maior orzamento investidor da historia da Comunidade autónoma".

Do mesmo xeito, ratificou que non haberá subidas de impostos autonómicos en 2021, xa que os orzamentos galegos que presentará este venres "consolidan" a rebaixa de taxas dos últimos anos.