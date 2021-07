O Goberno galego aprobou este xoves o teito de gasto para 2022 por 11.571 millóns, lixeiramente superior en oito millóns ao do ano pasado, avanzou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Tras a reunión semanal do Executivo autonómico, o presidente galego anunciou, ademais, bonficaciones nas autoestradas de titularidade autonómica AG-55 e AG-57 e o avance en distintas obras de infraestruturas sanitarias, entre elas a ampliación do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e a construción do primeiro edificio da ampliación do hospital de Ourense.

No proxecto de teito de gasto inclúense os 211 millóns de euros polo IVE/IVE de 2017 que o Goberno reintegrará a Galicia e destacou que sen ese diñeiro o teito de gasto tería que baixar nesa proporción.

O texto aprobado este xoves será remitido ao Parlamento inmediatamente para ser debatido e aprobado en pleno a próxima semana -probablemente o martes-, o que demostra que "a estabilidade política é rendible", afirmou Núñez Feijóo, que lembrou que o Goberno aprobou o seu límite de gasto apenas unhas horas antes.

As previsións macroeconómicas que establece o proxecto da Xunta fixan un crecemento do 6 % para o próximo ano, mentres que este 2021 quedaría no 5,5 %. Tanto Núñez Feijóo como o conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, destacaron que Galicia alcanzará o nivel riqueza precovid, en termos PIB, "a mediados de 2022", o que supoñería facelo "antes que a media de España".

O presidente galego anunciou bonificacións nas autoestradas de titularidade autonómica AG-55 e AG-57

En canto ao paro, as previsións da Xunta son acabar este 2021 cunha taxa do 12,7 %, que se reduciría ao 12,1 % a finais do próximo ano. Respecto a a distribución de recursos, 10.675 millóns serían ordinarios, mentres que o resto procedería de partidas extraordinarias.

Entre elas, a máis destacada son os 417 millóns de euros do denominado mecanismo de recuperación e resiliencia; que suman as distintas partidas que nas Conferencias Sectoriais comunicáronse ás Consellerías. Ademais, a Xunta prevé ingresar 267 millóns da segunda anualidade de fondos REACT, xa que se transferiu unha parte de 2021, e a terceira partida extraordinaria serían os 211 millóns de euros do IVE/IVE de 2017.

En canto ao déficit, a pesar de estar "rotas" as regras fiscais, polo que outras comunidades poderían endebedarse máis, sinalou Núñez Feijóo, a Xunta seguirá as súas formulacións "rigorosas e prudentes" e esgotará o 0,6 % fixado polo Goberno.

As prioridades do Goberno galego para elaborar as contas do próximo ano, a partir desta previsión de teito de gasto, pasan por superar a pandemia e reactivar a economía e o benestar dos cidadáns. Entre outros asuntos, ademais, o Goberno autonómico deu o visto bo á ampliación do CHUS, que se tramitará pola lei de urxencia urbanística.

Trátase da construción dun edificio de 9 plantas e doutro de 5 que terán as mesma estética e acabados que o complexo principal e supoñerán entre 30.000 e 33.000 metros cadrados máis por un importe duns 52 millóns de euros. Este mesmo importe ten a licitación do primeiro edificio que se construirá no complexo de Ourense, tras cuxa construción se fará a do segundo ata completar o investimento previsto de 120 millóns de euros.

Tamén sobre sanidade a Xunta deu o visto bo ao convenio para a construción dun novo centro de saúde na Coruña que se situará no antigo mercado de Santa Lucía e substituirá ao situado na rúa Federico Tapia.

O Goberno autonómico deu o visto bo á ampliación do CHUS, que se tramitará pola lei de urxencia urbanística

En canto ás rebaixas nas autoestradas autonómicas, Carballo-A Coruña (AG-55) e Puxeiros-Val Miñor (AG-57), Núñez Feijóo asegurou que se trata dun paso "coherente" coas políticas da Xunta e tamén co seu discurso sobre mobilidade e transportes. Volveu a considerar unha "moi boa noticia" a rebaixa que entra en vigor a partir deste xoves na autoestrada AP-9, aínda que insistiu en pedir máis rebaixas para os vehículos pesados e tamén pediu á xente que non leve a enganos, xa que unicamente poderán beneficiarse de descontos quen faga unha viaxe de ida e volta en 24 horas e non en todos os tramos.

Segundo dixo, o tramo Pontevedra-Vigo non se rebaixa nin un céntimo, porque "xa o fixo o Goberno de Mariano Rajoy" e "tampouco" se levanta por completo a peaxe Rande-Redondela. "A unha persoa que faga unha viaxe ida non se lle vai a descontar nada", sinalou Núñez Feijóo.

As bonificacións aprobadas pola Xunta nas autoestradas autonómicas supoñerán a gratuidade na viaxe de volta para familias numerosas que usen a telepeaxe no prazo de 24 horas desde a ida e entrarán en vigor "a mediados de agosto". A esta bonificación poderase unir o desconto do 50 % en horario nocturno (0-6 horas). Ademais, a Xunta tamén autoriza estender ás 24 horas posteriores á viaxe de ida o desconto do 25 % ao regreso e do 50 % na segunda volta para usuarios recorrentes que ata o momento limitábase ao día natural.

Segundo Núñez Feijóo, tras estes descontos as autoestradas galegas seguirán sendo "as segundas máis baratas de España" e a AP-9 seguirá entre as máis caras, xa que o prezo por quilómetro con descontos na AG-55 e a AG-57 será de 0,056 euros por 0,061 na vía de titularidade estatal. Sen descontos, o prezo por quilómetro na AP-9 é de 0,075 euros e nas vías galegas queda en 0,063.

Ademais destes acordos, o Goberno galego deu o visto bo á activación do Plan Moves III en Galicia, por máis de 22 millóns de euros, destinado á compra de vehículos eléctricos. As axudas oscilan entre 700 euros e 9.000 euros, sinalou Núñez Feijóo, que criticou que non haxa un límite no prezo dos vehículos que se poden adquirir. "É moi sorprendente para as rendas medias e baixas que alguén poida comprar un coche de cen mil euros e poida recibir dez mil euros", incidiu o presidente galego.

O BNG censura que o teito de gasto "decrece" ao descontar a devolución do IVA

A portavoz parlamentaria de Economía do BNG, Noa Presas, realizou unha avaliación "negativa" do teito de gasto para as contas de 2022, aprobado este xoves polo Consello da Xunta, porque eses 11.571 millóns de euros supoñen que o orzamento para 2022 "decrece", se se descontan os 211 millóns de euros da devolución do IVE/IVE por parte do Goberno central.



"Vai a menos coma se a pandemia non existise", reprobou Presas, para quen "o mellor teito de gasto é o que non existe", coa finalidade de "non poñer límites" ao gasto en sanidade pública e os sectores que sufriron o maior impacto da crise. Na súa opinión, "parece a antesala de que o Goberno prepara uns orzamentos rutineiros, que non apostan por un cambio de modelo nin no económico, nin no social".



Fronte a iso, asegura que o BNG levará ao pleno da próxima semana para debater o teito de gasto propostas para que as contas públicas se centren en "reforzar os servizos públicos, camiñar cara a un novo modelo de residencias e reactivar os sectores produtivos para saír da crise".