A Xunta apoia ás familias e emprendedores do exterior que inician un negocio en Galicia

A Secretaría Xeral da Emigración continúa a apostar polo apoio ao retorno para facilitar a incorporación á sociedade galega tanto daqueles que no seu día decidiron buscar unha nova oportunidade no exterior como dos seus descendentes.

Con este fin, a Xunta de Galicia mantén abertas, ata finais deste mes, a convocatoria de Axudas ao Retorno Emprendedor que, cun orzamento dun millón de euros, permitirá contar aos futuros beneficiados dun apoio económico de ata 10.000 euros para sufragar gastos correntes orixinados pola posta en marcha dun novo negocio ou empresa.

Estas axudas supoñen unha achega directa de 6.000 euros, aumentable en 1.000 se emprende unha muller e de 3.000 máis se a empresa se instala nun concello do rural galego.

O obxectivo das mesmas é que o emprendedor poida fixar a súa residencia e integrarse social e laboralmente na sociedade, realizando nela as súas actividades empresariais e profesionais, favorecendo así, ademais, o desenvolvemento do tecido empresarial de Galicia.

Estas axudas permitiron que, nos últimos anos se puideran destinar desde a Secretaría Xeral da Emigración máis de 4 millóns de euros para a posta en marcha de case 700 proxectos empresariais en Galicia cun impacto de investimento na comunidade superior aos 39 millóns de euros para a nosa economía.

O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda lembra que este tipo de iniciativas facilitan o acollemento a quen desexa iniciar unha nova vida en Galicia, lembrando que os interesados tamén poden informarse de todo tipo de axudas ao retorno nas Oficinas Integrais de Asesoramento e Seguimento ao Retorno situadas nas principais cidades galegas.

A idade media dos emprendedores retornados que solicitaron nos últimos anos unha axuda a través da Secretaría Xeral da Emigración para a posta en marcha dunha iniciativa empresarial é de 41,5 anos. O 49% do total ten menos de 40 anos.

Por outra banda, entre os datos obtidos do balance atópase que o 45% dos emprendedores que puxeron en marcha unha iniciativa empresarial fixérono nun concello do rural galego. Ademais, o 70% tiñan formación específica do proxecto que puxeron en marcha. Estas axudas forman parte das accións específicas da Estratexia Retorna que puxo en marcha a Secretaría Xeral da Emigración en 2018, un documento esencial para conseguir o retorno a Galicia durante ese período de máis de 28.000 galegos do exterior.

Estratexia Galicia Retorna

O éxito desa primeira experiencia motivou a aprobación en decembro do ano pasado da nova Estratexia Galicia Retorna 2023-26 (ERG2026), que duplica tanto en número de medidas (un cento) como en orzamento á súa predecesora co obxectivo fixado de conseguir o regreso de 30.000 galegos do exterior ata 2026.

Os datos que se desprenden da primeira Estratexia Galicia Retorna apuntan a que estes 28.000 galegos do exterior hai que sumarlles os familiares que, sen ter a nacionalidade española nin vínculo con Galicia, apostaron por acompañalos no seu regreso. De feito, o 25% dos familiares dos galegos do exterior que volven a Galicia para apostar por insertarse na nosa sociedade, non teñen nacionalidade. Deste xeito, evidénciase que o esforzo por apoiar o retorno favorece un efecto arrastre de poboación a Galicia.

A primeira Estratexia superou as previsións iniciais de retornos ao partir dun obxectivo de 20.000 ao facilitar finalmente o regreso de 28.000 galegos ou descendentes á Galicia.

Foi a primeira estratexia integral de apoio ao retorno posta en marcha en España e busca, por unha vía, facilitar o regreso a todos aqueles galegos que teñen dereito a volver a súa terra e por outro lado, compensar o saldo vexetativo negativo que rexistra Galicia.

A Estratexia Galicia Retorna, tanto na súa primeira edición como na actual, supón a colaboración transversal de todos os departamentos da Xunta, centrándose especialmente nos eidos laboral, educativo, social e de asesoramento, seguimento, coordinación e control.

O fin é conseguir unha serie de medidas que faciliten o retorno a aquel galego que desexa volver só ou coa súa familia. Neste senso, existen programas específicos tamén dende a propia Secretaría Xeral da Emigración que facilitan a ampliación da formación, como as Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior Beme, ou as axudas ao Retorno Emprendedor.

A nova Estratexia Galicia Retorna amplía ata 100 o número de medidas que apoio aos galegos do exterior, e aumenta así a dotación orzamentaria, pasando dos 15 millóns de euros aos 50 en propostas especificamente dirixidas aos galegos que queiran retornar. A esta cifra hai que sumarlle aquelas medidas que ofrecen algún tipo de incentivo aos galegos do exterior que decidan regresar á súa terra, o que eleva o orzamento total a 450 millóns.

Trátase do documento reitor das liñas de actuación para os cidadáns galegos residentes no exterior que, na actualidade, superan o medio millón de persoas, entre emigrantes e os seus descendentes. Recolle, así, as principais liñas de traballo en materia de retorno co obxectivo de facer de Galicia a mellor opción para viviren para as galegas e galegos residentes no exterior.

Entre outras liñas de actuacións, permitirá proporcionar instrumentos de atracción profesional de poboación galega residente no exterior, así como a súa incorporación ao mercado laboral a través de medidas específicas, e potenciaranse as plataformas creadas para a xestión integral da información de interese e o asesoramento técnico.

Así mesmo, intensificarase o asesoramento, seguimento e apoio integral ás familias no retorno, e tamén ao emprendemento e ao autoemprego dos galegos retornados, en especial no rural galego; facilitarase o acceso á vivenda a través da incorporación da figura dos retornados as liñas de axuda para alugueiro, rehabilitación e compra; promoverase a continuidade educativa dos retornados e dos seus familiares; e facilitarase a participación nos programas de inclusión sociolaboral, reforzando a capacitación das habilidades transversais máis demandadas polo mercado laboral e apostando por programas de desenvolvemento persoal da xuventude retornada.

Emilio Martínez Alonso, retornado de Uruguai ► "As axudas conlevan unha responsabilidade e permiten poder emprender e traballar"

Emilio Martínez Alonso naceu en Tameirón, A Gudiña (Ourense), en 1951. Marchou a Uruguai, donde exerceu como técnico industrial e docente de Tecnoloxía e Ciencia, e agora retornou a Galicia para establecerse coa súa familia en Burela, donde grazas á axuda da Secretaría Xeral de Emigración puxo en marcha unha empresa de fabricación e reparación de maquinaria para os sectores naval, forestal, mineiro e viario.

Emilio Martínez, retornado de Uruguai. EP

Por que decidiron retornar a Galicia desde Uruguai?

Temos dous fillos pequenos, de oito e once anos e agora Uruguai está nun mal momento. Non viñemos a España por cuestións económicas, porque alí tiña un taller montado e podía vivir traballando. O porvir dos fillos foi o que nos fixo tomar a decisión, porque aquí é unha sociedade totalmente diferente, cunha cultura distinta, donde eles poden ter mellores expectativas, que é do que se trata.

Como foi a súa incorporación ao mercado laboral ao chegar aquí?

Chegamos a Galicia e adquirín algunhas máquinas, un torno, unha soldadura... Aínda preciso algún material máis, pero por agora é sufuciente para traballar. Tivemos a sorte de contar coa axuda da Xunta porque se demora tempo en que a xente coñezan o traballo que fas, que saiban como traballas e consolidar unha clientela no eido da reparación e fabricación de pezas. Agora mesmo só aspiro a afianzarme no mercado. Aquí hai traballo, hai que collelo pouco a pouco e adaptarse ás necesidades e á demanda que existen aquí.

Animaría vostede a outras persoas a solicitar estas axudas?

Eu necesitaba esta axuda, polo que estou enormemente agradecido. A xente aquí, en Burela, trátanos excelente. Oriéntannos, e é moi de agradecer para poder reconducir unha vida. Claro que animaría a outras persoas a solicitar a axuda. Para min as axudas conlevan unha responsabilidade e permiten poder emprender e traballar.