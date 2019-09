A Xunta anuncia 10 convocatorias de oposicións para cubrir 600 prazas

A Xunta de Galicia anunciou 10 convocatorias de oposicións para cubrir con carácter fixo un total de 591 prazas de emprego público na Administración galega, oito relacionadas co ámbito social e dúas para servizos veterinarios e ambientais.

Nunha rolda de prensa celebrada este mércores en San Caetano, o director xeral da Función Pública, José María Barreiro, destacou que a maioría servirán para "reforzar ámbitos prioritarios" como os centros de maiores, os centros de día, a atención á discapacidade ou a atención á muller.

Deste xeito, o oito convocatorias relacionadas coa política social inclúen 89 prazas para asistentes sociais, 86 de educadores, 63 prazas de titulados en psicoloxía, 50 para terapeutas ocupacionais, 69 prazas de enfermaría, 40 de médicos, 30 prazas para auxiliares de laboratorio e 30 de fisioterapeutas.

Respecto diso, o director xeral de Función Pública precisou que estas vacantes son independentes e adicionais ás prazas sanitarias para hospitais ou centros de saúde convocadas polo Servizo Galego de Saúde (Sergas). Ademais, anunciou dúas convocatorias para cubrir 122 prazas para persoas tituladas en veterinaria e 32 prazas para titulados en Ciencias do Mar e Bioloxía.

PAQUETE UNITARIO DE OPOSICIÓNS. Na súa intervención, Barreiro explicou que se trata dun paquete unitario de oposicións que integra convocatorias de profesións maioritariamente relacionadas co ámbito social, moitas das cales levaban anos sen convocarse e cun número importante de prazas.

Por iso, destacou que "supoñen unha importante oportunidade de emprego fixo e de calidade nesta administración". Ademais, engadiu que, a través destas convocatorias, a Xunta promove a estabilidade do emprego temporal e realiza a cobertura de prazas vacantes por xubilación ou de nova creación nos servizos públicos que presta a Administración autonómica.

PRAZOS. O director xeral sinalou que, unha vez trasladadas as convocatorias aos órganos de representación sindical e despois da súa negociación -que espera que estea finalizada en outubro-, a Xunta publicará no Diario Oficial de Galicia cada unha destas 10 oposicións e abrirase o prazo para inscribirse nelas.

O responsable de Función Pública precisou que desde que se publique a convocatoria até a realización da primeira proba haberá un prazo mínimo de seis meses para que as persoas inscritas poidan preparar as probas. O obxectivo é que as primeiras probas poidan realizarse en 2020.

Por último, informou de que a Xunta espera que sexan oposicións cunha elevada participación dado o importante volume de prazas polo que boa parte das probas realizaranse no recinto feiral de Silleda.