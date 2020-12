La Xunta amplía la tarjeta básica hasta el verano tras llegar a 30.000 personas

El último Consello da Xunta del año miró directamente a 2021 para dejar atrás cuanto antes este fatídico ejercicio marcado por la pandemia. Así, se aprobaron una batería de medidas de componente social para arropar a los gallegos más golpeados económicamente por el virus, comenzando por la prórroga, hasta el 30 de julio de 2021, de la denominada tarjeta básica, una iniciativa puesta en marcha por la Administración autonómica para ayudar a familias vulnerables en la adquisición de productos de primera necesidad.

Así lo anunció el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quien destacó que en los seis meses de andadura de esta iniciativa ya se han emitido "máis de 16.000 tarxetas" que ayudan a otras tantas familias. "Calculamos que unhas 30.000 persoas" pueden llenar el carro de la compra con productos básicos gracias a esta tarjeta monedero, recargable "con entre 150 e 300 euros mensuais en función das necesidades dos beneficiarios", explicó el titular de la Xunta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Con esta ampliación, que supone una inversión de 26,5 millones de euros para las arcas autonómicas, esta tarjeta cumplirá el próximo verano un año de vida desde que el pasado mes de julio fue aprobada cuando el azote de la pandemia ya comenzaba a alargar las colas a las puertas de las oenegés y comedores sociales.

Coordinada entre la Xunta —que la financia—, los concellos —que la tramitan— y entidades benéficas como Cruz Roja —que la expiden—, la tarjeta básica "é practicamente inmediata, pois se entrega en 72 horas desde que se solicita", explica Feijóo, que aclara que "é unha tarxeta igual que as demais, polo que non estigmatiza ao sacala na caixa do supermercado e tampouco obriga a facer colas nin a acudir a ningún establecemento específico". Quienes hasta ahora eran beneficiarios, podrán solicitar su prórroga.

BONO ELÉCTRICO. Otra medida autonómica de cariz social que se extiende, en este caso a todo 2021, es el llamado bono eléctrico, que complementa al estatal "co obxectivo de que a ningún galego lle corten a luz", pues esa es una de las condiciones de esta ayuda que en 2020 ya llegó a 4.400 hogares. "O Goberno central cubre o 40% da factura, pero en Galicia financiamos o 60% restante ata chegar ao 100%", explicó el de Os Peares.

La prórroga de la gratuidad en guarderías desde el segundo hijo hasta final del curso 2021/2022 y ayudas a la contratación de 100 personas en riesgo de exclusión fueron otras de las acciones que anunció Feijóo para "facer que o Ano Santo sexa mellor que o 2020".