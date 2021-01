O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este mércores que o seu Executivo ampliará de 50 a 75 millóns o crédito para o segundo 'Plan de rescate para autónomos, microempresas e hostalaría', e pediu a concellos e deputacións acordar unha folla de ruta na que "todas" as administracións acheguen os recursos que necesitan os sectores máis afectados polas restricións para combater a covid-19.

Feijóo realizou este anuncio na mesma xornada na que está previsto un novo encontro entre administracións e representantes do sector da hostalaría para tratar de acordar un plan conxunto. O Clúster Turismo de Galicia, que volve ser quen convoca a reunión, espera que na cita deste mércores se plasme "o principio de acordo alcanzado o luns", no que a Xunta, segundo sinala esta entidade, anunciou que achegaría unha cantidade a un fondo de rescate "e que o resto das administracións calcularían as súas achegas en función do que o diñeiro destinado pola Xunta represente no seu orzamento".

Tamén espera "que se confirme a opinión maioritaria de que a repartición das axudas sexa asumido por quen poida facelo dunha forma máis rápida e sinxela". Están previstas as mesmas asistencias que na primeira reunión, aos que se sumará a deputada de Turismo de Lugo, Pilar García Porto, que o fará por videoconferencia ante a imposibilidade de facelo de maneira presencial.

Á espera do que ocorra neste encontro, Feijóo anunciou a ampliación do crédito da Xunta e advertiu que, cos novos 75 millóns que pon sobre a mesa, o seu Executivo destinaría, en total, máis de 150 millóns de euros. "O momento que vivimos convócanos a afrontar xuntos a pandemia. Tendémoslle a man a quen queira collela, e seguirémolo facendo, porque os cidadáns non merecen de ningunha administración silencio ou confusión. Deberiamos ser capaces de acordar a resposta que lles damos", afirmou, antes de manifestar o seu desexo de que "todas" as administracións "colaboren" en "o esforzo colectivo" que fan os cidadáns.

DEFENDE O TRABALLO DO SEU EXECUTIVO. Enfronte dos líderes da oposición —Ana Pontón (BNG) e Gonzalo Caballero (PSdeG)—, que lle esixiron axudas "reais" e que saian "no Diario Oficial de Galicia" (DOG) para os sectores máis castigados polas restricións vinculadas pola pandemia, Feijóo defendeu os fondos habilitados polo seu Executivo. "Non están no DOG, están nos petos dos cidadáns", dixo o presidente, quen reivindicou a axilidade no pago das axudas, por exemplo, aos propietarios de negocios hostaleiros.

Así mesmo, salientou que a principio de ano Galicia tiña programadas axudas por un importe de 370 millóns de euros. "Axudas directas e consensuadas cos sectores máis afectados, nas que primou a axilidade na súa tramitación", sentenciou.