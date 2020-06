A Xunta advirte da chegada de persoas infectadas desde o estranxeiro

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, advertiu da chegada a Galicia de persoas procedentes de países con "alta" incidencia do virus nestes momentos que deron positivo en coronavirus, polo que demandou "información" ao Goberno central ante a inminente apertura das fronteiras.

Na entrevista que, desde a declaración do estado de alarma, o conselleiro concede na mañá de cada sábado á Radio Galega, Vázquez Almuiña asegurou que o Servizo Galego de Saúde coñece "algún caso" de persoas procedentes de países de Sudamérica e África -en concreto citou a Guinea- que arroxaron positivo nas probas do Covid-19 á súa chegada a Galicia vía O Porto e Madrid, segundo o titular de Sanidade.

Tras sinalar que "o problema non é que veñan" persoas do estranxeiro, solicitou ao Goberno español que comparta información sobre a chegada de foráneos. "Se temos información, podemos facer un seguimento", sinalou Almuiña, que, no entanto, ha aputnado que a apertura de fronteiras a partir deste domingo coa zona Schengen (excepto Portugal) permitirá o movemento de cidadáns de países "cunha situación epidemiolóxica razoablemente boa".

Ante a negativa do Ministerio de Sanidade a que o protocolo para a chegada de persoas do exterior inclúa a realización de probas PCR masivas, Almuiña resaltou que existe "un abanico de diagnóstico bastante amplo" que arroxan resultados "moi efectivos" se se combinan, pero subliña a importancia de ter capacidade para poder facer seguimentos e, no caso de que sexa necesario, decretar o seu illamento até coñecer se son portadores do virus.

O turismo interno, coa saída de todo o territorio español do estado de alarma, é outro dos focos sobre os que están postas as miradas de cara a esta nova fase de combate da pandemia.

Neste sentido, Vázquez Almuiña subliña a necesidade de "estar preparados" ante a previsible chegada a "un lugar de acollida" como Galicia de persoas procedentes doutras comunidades cunha situación epidemiolóxica peor que a galega, onde "os datos son moi bos, con números baixísimos de hospitalizados e novos casos".

Despois de apelar a seguir "preparados" porque "non se pode obviar que isto non terminou", o titular de Sanidade fixo un chamamento a que "toda a xente que veña" a Galicia siga as medidas hixiénicas, de seguridade e distancia social para evitar rebrotes.

ESTUDO EPIDEMIOLÓXICO. Doutra banda, o conselleiro avanzou que a segunda onda do estudo de seroprevalencia do Covid-19 na poboación galega concluíu a súa fase de recabación de datos e que as conclusións estarán listas nunha semana.

Deste xeito, a Consellería de Sanidade traballa co horizonte de presentar o informe da segunda onda a finais da próxima semana ou comezos da seguinte.

"É un dos estudos máis amplos que fixeron a nivel estatal e estamos moi contentos pola resposta da poboación, que ante a chamada do Sergas púxose a disposición inmediatamente", sinalou Vázquez Almuiña.

Este estudo, que terá "información de todos os recunchos de Galicia", permitirá, segundo explicou o conselleiro, "coñecer en detalle como circulou o virus" e servirá "de base" para "volver repetilo dentro duns meses e ver como evolucionou".

REACTIVACIÓN SANITARIA. O conselleiro tamén se referiu á reactivación dos servizos sanitarios en Galicia, que entran na cuarta fase do período de desescalada.

Almuiiña asegurou que se manterán os servizos de urxencias "con dobre circuíto" e os hospitais disporán de habitacións "preparadas" para pacientes Covid.

"A idea é que nuns días esteamos xa cunha actividade normal e tratar de incrementala durante este tempo", ha incididio Vázquez Almuiña, que afirmou que se realizarán "máis contratacións" para "ter maior actividade no verán, especialmente a cirúrxica".