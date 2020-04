Perchas de Adolfo Domínguez servirán para facer 15.000 pantallas protectoras

A Xunta de Galicia, Adolfo Domínguez e Meifus Industrial colaboran para a fabricación de 15.000 pantallas protectoras coa reciclaxe de perchas de madeira como equipo de prevención fronte ao coronavirus.

O conselleiro de Economía, Francisco Conde, mantivo unha videoconferencia con membros do CIS Madeira e das compañías Adolfo Domínguez e Meifus Industrial, localizada en Mos, así como co Polo de Innovación en Enxeñería de Polímeros de Portugal para abordar este proxecto.

A iniciativa empregará máis de 10.000 perchas de madeira que están obsoletas e que cede Adolfo Domínguez ao CIS Madeira. Agora se triturarán e mesturaranse con propileno (plástico) e dese material –coa colaboración de Meifus– fabricaranse as viseras protectoras homologadas de acordo aos criterios do Ministerio de Sanidade.

Despois as 15.000 pantallas doaranse ao Sergas e a entidades sociais. Respecto diso, o conselleiro destacou o compromiso da industria galega nun momento de dificultades, nun exemplo de economía circular e I+D+i solidario.

Así mesmo, Francisco Conde mantivo unha reunión este mércores con representantes do Clúster do Granito, no marco da rolda de reunións con sectores polo impacto do coronavirus. Entre outros asuntos, abordouse a guía de recomendacións e prevención laboral, cunha versión específica para a industria extractiva.