A Xunta adiantará a autónomos e empresas as axudas do terceiro plan de rescate

A Xunta de Galicia avanzou que adiantará aos autónomos e ás empresas o 100% das axudas do terceiro plan de rescate mediante a presentación dunha declaración responsable por parte dos solicitantes, como xa se fixo nos dous plans realizados ata o de agora con fondos autonómicos.

A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantivo este xoves encontros virtuais cos integrantes do Diálogo Social –a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), UXT e CC OO– e coa Mesa do Emprego Autónomo para terminar de acordar as bases deste terceiro plan de rescate da Xunta poñerá en marcha cos 234 millóns de euros comprometidos polo Estado para Galicia.

No encontro, do que informou a Xunta nun comunicado, Lorenzana anunciou a dobre intención do Goberno galego de reservar diñeiro para que as axudas cheguen aos negocios máis afectados pola pandemia, e que os importes vaian en consonancia coa perda de facturación e o número de persoas empregadas, como se fixo nos dous plans anteriores desenvolvido pola Xunta.

"MÁIS DIÑEIRO CANTA MAIOR PERDA DE FACTURACIÓN". A titular de Emprego lembrou que 97% do tecido empresarial galego está conformado por traballadores autónomos e microempresas. "Imos tentar modular o importe das axudas para que chegue ao maior número posible e non queden prexudicados na repartición os negocios máis pequenos", sinalou a conselleira, que asegurou que se pretende "reservar crédito para os autónomos, microempresas e negocios con ata 25 traballadores".

Nesa mesma liña, indicou que se traballará para "poder axustar as axudas con máis diñeiro canta maior perda de facturación rexistrasen os negocios e cando maior sexa o número de persoas traballadoras contratadas".

Deste xeito, ademais do pago do 100% do importe da axuda no momento da solicitude presentando unha declaración responsable de que se cumpren os requisitos, no encontro acordouse reservar 200 millóns para autónomos e empresas de ata 25 traballadores, para garantir o acceso ás axudas deste 97% do tecido produtivo.

En conto á ampliación dos sectores, acordouse que, ademais das empresas que están nos códigos de actividade do Real Decreto Estatal, póidase acoller calquera outra empresa que poida acreditar unha baixa de facturación entre o exercicio 2019 e o 2020 que supere o 40%.

Ademais, a conselleira volveu a sinalar que os 234 millóns concedidos polo Goberno a Galicia son "escasos" e lembrou que se trata do 4% dos 5.000 que reparte "con criterios dubidosos" entre as comunidades peninsulares. Todo iso mentres Galicia recibe "nos fondos de emprego un 8%".

PLAN CONSENSUADO. Por último, a titular de Emprego e Igualdade remarcou o carácter "consensuado" que, "do mesmo xeito que os anteriores plans", terá este terceiro rescate. "Non queremos un terceiro plan de rescate deseñado unilateralmente, son os axentes sociais e económicos quen coñece os sectores e os que nos trasladan os criterios que funcionan", aseverou.

Precisamente, noutro comunicado remitido aos medios, a Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) deu o "visto e prace" e valorado este terceiro plan de rescate cos 234 millóns de euros comprometidos polo Estado para Galicia.

A patronal galega asegurou que "se congratula de que o Goberno autonómico adiante o 100% das axudas a autónomos e empresas" a través dunha declaración responsable ao asegurar que "isto se traduce en axilización máxima do proceso, que é o que se necesita nestes momentos".

Tamén celebra que este plan amplíese a todos os sectores de actividade económica que fosen afectados pola crise, tendo en cuenta para a súa concesión factores como a redución da facturación –debendo acreditar unha caída de facturación de polo menos un 40% o ano pasado– e o número de persoas empregadas, e non o tipo de sector.

Finalmente, a CEG insistiu en que non se debe incluír a cláusula do mantemento de emprego en liña co Real Decreto 5/2021, co obxectivo de manter a mínima carga para as empresas dada a situación de incerteza que aínda vivimos.