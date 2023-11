La Xunta acusa al Gobierno de frenar en los despachos el saneamiento de las rías

El saneamiento integral de las rías gallegas es una asignatura pendiente que acumula años de retraso pese a engullir más de 1.100 millones de euros de recursos autonómicos desde 2009 y cuyo horizonte no está todavía claro. De arranque, Galicia quiere tener regeneradas sus rías —que por su singularidad y riqueza son únicas en el mundo y además vitales para el PIB a nivel turístico y pesquero— en el horizonte de 2027. Pero denuncia un escollo: el Gobierno central. En concreto, la Dirección General de la Costa y el Mar, órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica que "bloquea" el saneamiento de las rías.

Así figura en un informe analizado este jueves en el Consello da Xunta, donde la Administración autonómica constata que existen "atrasos de ata sete anos" en la tramitación de expedientes por parte del organismo estatal. En concreto, centra sus quejas en que ese departamento "realiza requerimentos continuos e peticións de documentación excesiva" para solicitudes de concesión de uso del dominio público marítimo terrestre, al tiempo que dicta "resolucións negativas inxustificadas", aplica "criterios dispares" y fija "exixencias técnicas desproporcionadas e requisitos inviables".

Un cóctel burocrático con consecuencias, ya que ahora mismo están amenazadas por el retraso en los proyectos la captación de 35 millones de euros de fondos europeos consignados al período operativo 2014-2020 para el saneamiento de las rías, lo que representa el 40% del total.

Son "numerosos os exemplos" de actuaciones hidráulicas que acumulan demoras en la tramitación de las concesiones, "como o caso do novo emisario dos Praceres, en Pontevedra, que sumou retrasos de 37 meses; a mellora do saneamento en Foz, con 36 meses de atraso; ou as intervencións proxectadas en Cabanas, onde se precisaron 22 meses para coñecer as condicións que fan inviables as obras", denunció este jueves Alfonso Rueda tras el Consello.

Las rías de Arousa y de Pontevedra son las "máis afectadas" por los "impedimentos". En el caso de la primera, "a máis produtiva de todas", falta por completar el saneamiento de Vilanova y se demora el papeleo para poder ampliar la depuradora de Vilagarcía.

Rueda recordó que esta es una situación mala para Galicia que podría revertirse con la ley gallega del litoral que contempla la asunción de estas competencias, pero que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo central, cuya admisión a trámite ha supuesto la suspensión de una parte del texto.

Galicia activa su respuesta al recurso del Estado en el TC contra la ley del litoral

La Xunta acordó este jueves su personación en el proceso contra los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno central a la ley gallega del litoral y a la de medidas fiscales de 2023, conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos, en un apartado referido también a la costa.

Así lo decidió el Consello tras analizar el informe del Consejo de Estado sobre el que se sustentó un recurso estatal contra la ley gallega del litoral en la que, como recordó este jueves Alfonso Rueda, la Xunta ve una motivación "cun altísimo contido político" que incurre una "inxustiza".

Según detalló, el análisis del informe del Consejo de Estado avala que la admisión a trámite del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno suspende "o 15%" del contenido de la normativa aprobada en el Parlamento gallego y no el 40%, como trasladó el Ejecutivo central.

Con este paso, la Xunta prepara su respuesta jurídica ante la impugnación de estas dos leyes autonómicas con las que, para Rueda, queda de manifiesto el trato distinto que realiza el Ejecutivo de Pedro Sánchez a las comunidades. Y es que, para la Xunta, existe un agravio comparativo con Galicia cuando el PSOE incluyó en su acuerdo con el PNV para la investidura el traspaso de la ordenación del litoral que estaban pendientes, mientras "se lle nega desde hai anos a Galicia" cuando ambas comunidades tienen reconocidas en sus estatutos "competencias exclusivas" en este ámbito, a falta de la transferencia de medios y servicios para la gestión del dominio público marítimo terrestre. "O que pasa é que facían falta os votos do PNV", añadió Rueda.

RECURSO. El Gobierno gallego argumenta que el recurso presentado por el Gobierno contra la ley gallega "non conta con el aval total" del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo de la Administración central, que reconoce que "si pode haber establecementos da cadea mar industria no dominio público marítimo-terrestre".

Asimismo, también destaca que el recurso del Ejecutivo central fue elaborado "o mesmo día" en que fue publicada la ley, en el DOG del 13 de julio, otra "mostra" del carácter "político" de la impugnación del texto aprobado con la mayoría parlamentaria del PPdeG en Galicia y sin votos en contra de la oposición.