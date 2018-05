La Xunta activará una línea de ayudas para los afectados similar a la de los incendios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que el Gobierno autonómico aprobará una orden "similar" a la aprobada tras la ola de incendios de octubre de 2017 destinada a las familias afectadas por la explosión de material de pirotecnia este miércoles en Tui.

Así lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior a la reunión de su gobierno, en la que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha presentado un informe de urgencia tras el siniestro registrado en la tarde de este miércoles.

"Vamos a aprobar las ayudas a los afectados en daños en viviendas para que puedan ser reconstruidas", ha señalado Feijóo, quien en su intervención ha trasladado el pésame por los dos fallecidos confirmados por la explosión. Además, ha comprometido "agilizar lo máximo posible todas las ayudas e indemnizaciones para rehabilitar sus viviendas".

Según las primeras estimaciones, unas 20 familias perdieron sus viviendas y muchas otras vieron cómo sufrían daños de importancia.

INSPECCIÓN. Feijóo también anunció que ha encargado a la Delegación del Gobierno que realice una revisión "pormenorizada" de todas las pirotécnicas autorizadas en Galicia y de los lugares tanto de manipulación como de almacenamiento de explosivos.

El presidente gallego ha solicitado también la colaboración ciudadana para que comunique a las autoridades si tienen "cualquier mínima sospecha" de un movimiento de explosivos "en lugares alejados o distintos de la instalación pirotécnica".

Feijóo, que se trasladó después a Tui, se refirió a ésta como "una investigación completa" no solo para intentar aclarar lo ocurrido en el municipio pontevedrés, sino también para que "no vuelva a ocurrir". En su opinión, la normativa es "muy estricta", pero "ninguna autoridad puede garantizar al 100%" que alguien no se salte la ley y subrayó que, en el suceso de Tui, "en ningún caso podían estar esos explosivos donde estaban".