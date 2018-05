A Consellería de Infraestruturas porá en marcha este venres, día 18 de maio, a campaña de seguridade viaria Eu fágome ver, que pretende fomentar o "respecto" pola distancia de seguridade de metro e medio que un condutor debe manter para adiantar a un ciclista. Ademais, busca a "convivencia segura" entre os usuarios das estradas galegas.

Na presentación da iniciativa, Ethel Vázquez explicou que se trata dunha campaña "pensada para os usuarios" e para garantir "a vida e integridade das persoas" nas estradas galegas, no marco do Plan de seguridade viaria 2016-2020, que permitiu reducir o número de ciclistas mortos na estrada en 29 entre 2016 e 2017. Neste sentido, lembrou que a finalidade é "reducir ao máximo posible o número de vítimas de accidentes de tráfico", polo que a Xunta "traballa no mantemento e construción de novas infraestruturas" e na "eliminación dos tramos de concentración de accidentes" nas 12 vías actualmente protexidas na comunidade galega para o ciclismo, entre outras medidas.

Nesta liña de actuacións tamén destacou o plan do Goberno galego para implementar "170 quilómetros de sendas enfocadas tanto aos ciclistas de paseo como a deportivos", grazas á "reforma dos carrís bici", actuación xa completada na estrada autonómica PO-552 —que enlaza Vigo, Baiona e A Guarda—.

TRAMOS FRECUENTADOS POR CICLISTAS. Así mesmo, Vázquez apuntou á identificación de "12 tramos de estradas autonómicas frecuentados por ciclistas", que gozarán de "reforzos" como "sinalización específica para que sexan máis seguras", en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico (DXT), para que Galicia se manteña como "a terceira comunidade española con máis quilómetros de vías ciclistas".

Por outra banda, anunciou a instalación de 3.000 cortavientos reflectoras, que se suman aos 1.600 xa posicionados o pasado ano 2017, co obxectivo de "reforzar a concienciación e a sensibilización" para "garantir unha convivencia adecuada" entre todos os usuarios.

No acto de presentación desta nova campaña de seguridade viaria tamén estivo presente o exciclista profesional Ezequiel Mosquera, que insistiu en que "cada vez os ciclistas na estrada son máis", cuestión que pode derivar nun "aumento da sinistralidade". Ademais, advertiu de que nun accidente entre un condutor e unha bicicleta, "sempre sae perdendo o máis fráxil".

Ademais, Mosquera subliñou que "a vía de actuación" non pasa por "endurecer sancións" —aínda que "se cadra tamén", segundo apuntou—, senón por "fomentar a concienciación da persoa que está ao volante", para que "teña moito coidado" e sexa "consciente de que o peor parado sempre vai ser o ciclista".

Finalmente, insistiu na idea de que "os ciclistas non estorban aos condutores, porque a estrada é de todos", polo que aplaudiu a existencia de campañas desta índole.

INNOVACIÓNS FUTURAS. Pola súa banda, o presidente da Federación Galega de Ciclismo ( FGC), José Carlos Muñiz, anticipou as innovacións que se poden presentar nos próximos anos no ámbito do ciclismo, como é o caso do "boom" das bicicletas eléctricas, "respectuosas co medio ambiente e non contaminantes".