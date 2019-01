A Xunta activa un teléfono de denuncias anónimas contra os incendiarios

A Xunta activará un teléfono no que se poderá denunciar forma anónima a incendiarios. O obxectivo é que estea listo de cara á campaña de alto risco deste verán. Así o avanzou este martes o conselleiro de Medio Rural, José González, tras a reunión en Santiago do comité de coordinación policial antincendios, no que participan corpos e forzas de seguridade, persoal da Fiscalía e Xunta.

Esta é unha das medidas que porá en marcha a Consellería de Medio Rural tras un arranque de ano con 90 incendios nos 13 primeiros días de xaneiro. Do total, 61 foron conatos -extinguidos antes de alcanzar unha hectárea-, mentres os outros 29 queimaron máis de 600 hectáreas -oito dos lumes foron de máis de 25 hectáreas-.

O conselleiro asegura que as investigacións arroxan unha intencionalidade no "90 por cento" dos lumes, xa que 80 de 90 incendios "foron intencionados". Basea estas afirmacións en que en 17 casos había máis de dous focos simultáneos, mentres 39 incendios producíronse en horario nocturno.

Por iso, con este teléfono búscase que "todo aquel cidadán que teña datos sobre posibles incendiarios poida realizar esa denuncia de forma totalmente confidencial". Antes de polo en marcha, deberán establecerse uns protocolos en próximos meses para garantir o "adecuado" tratamento destes datos. De tal forma, José González apela a "toda a cidadanía" a que "colabore" para "pór a disposición do Ministerio Fiscal e a autoridade xudicial todas aquelas probas que permitan loitar contra esta secuela dos incendios e os incendiarios".

200.000 EUROS EN EXTINCIÓN. E é que o conselleiro de Medio Rural cre necesario tomar novas medidas contra "delincuentes que poñen en perigo a paisaxe natural, os bens e as persoas", polo que avisa de que van ser "implacables". "Isto non o podemos aguantar e non o podemos soportar, temos que ir a por eles", sentenciou.

Nesta liña, apunta que, ademais de responder ante a lei, os responsables dos lumes faranse cargo dos custos das tarefas de extinción. Así, explica que se gastaron máis de 200.000 euros para apagar os lumes dos primeiros 13 días do ano. Sobre estes incendios, afirma que hai investigacións abertas e espera que "algunha frutifique". Para mellorar esas tarefas vanse reforzar as brigadas de investigación forestal, á vez que haberá reunións dos órganos de coordinación provincial.

Así mesmo, José González vaise reunir o mércores cos alcaldes do Macizo Central de Ourense aos que afectan os incendios destes días para abordar a situación. Tamén anuncia que eses rexedores van percorrer da man de axentes forestais "todos os pobos" para "trasladar con máis forza" a necesidade de acabar cos incendiarios.

A rexeneración de pastos en zonas de montaña é unha das principais causas que se baralla para os lumes destas datas, segundo explicaba recentemente a Europa Press o presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, Serafín González.

SEAGA. Noutra orde de cousas, o conselleiro foi preguntado sobre a situación dos traballadores de Seaga, empresa pública dependente de Medio Rural, que reclaman unha "solución" para o seu futuro. Temen quedar "na rúa" ante a reestruturación do servizo de loita contra o lume.

En resposta, José González asegurou que se aposta por un servizo "profesional, único e público" coa incorporación de 600 efectivos que "sexan o máis profesionais posibles". En 2019 prevese que os fixos descontinuos pasen a traballar durante cinco meses e que en 2020 cheguen a seis meses.

"Por tanto, eu diríalle aos traballadores de Seaga que estean tranquilos, é unha cuestión que se está negociando con Función Pública, pero nós queremos que ao servizo se incorpore a xente máis profesional posible", remarca. "Se cumpren os requisitos de profesionalidade a nosa intención é incorporar a esa xente", agrega.