Las comarcas del centro y A Montaña de Lugo están en alerta naranja por tormentas este jueves por la tarde. Hasta las 18.00 horas habían caído en la comunidad más de 900 rayos, la mayoría en la provincia lucense, según las mediciones de MeteoGalicia.

En el sur de Lugo y A Mariña, así como en el noroeste y el interior de A Coruña, está activado el nivel amarillo. Las tormentas están acompañadas de lluvias, granizo y ráfagas de viento fuerte. En Monterroso, como se puede observar en el tuit que acompaña esta información, cayeron piedras de hielo de considerable tamaño. Y en Monforte las lluvias fueron tan copiosas que un aliviadero del colector del parque se saturó y empezó a expulsar aguas fecales.

Por este motivo, con el fin de garantizar la seguridad, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a través del Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, ha informado de la situación a los ayuntamientos y provincias afectadas, Diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil.

Continúan as fortes tormentas esta tarde. Algunhas delas con sarabia e mesmo pedrazo como se ve no Hclass (clasificación de meteoros) do radar de MeteoGalicia. E para completar o panorama levamos rexistrados máis de 800 raios en #Galicia a maior parte deles na provincia de #Lugo pic.twitter.com/ElAOA6OBMD