O xulgado sinala para o 11 de febreiro o xuízo contra Audasa polas peaxes abusivas

O Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra sinalou para os días 11 e 12 de febreiro de 2020 o xuízo contra a empresa concesionaria da autoestrada AP-9, Audasa, polo presunto cobro abusivo de peaxes durante a ampliación da ponte de Rande, tal e como reclama unha demanda colectiva presentada pola Fiscalía Provincial á que se adheriron dúas asociacións de afectados, Adicae e En-Colectivo, e outro oito prexudicados particulares.

O xulgado aínda está pendiente de practicar todas as dilixencias pendentes necesarias, entre as que está a citación dos axentes da Garda Civil e do persoal da Dirección Xeral de Tráfico na provincia de Pontevedra que tiveron que intervir como consecuencia dos atascos xerados polas devanditas obras entre febreiro de 2015 e xullo de 2018 na AP-9.

Este luns celebrouse unha vista previa na que o xuíz rexeitou as testificais que propoñían a Fiscalía e a asociación En-Colectivo, que quería que se chamase a declarar como testemuñas a 82 afectados que solicitan a devolución do importe das peaxes cobradas, ao seu xuízo, "indebidamente" durante as "brutais retencións" sufridas aqueles días.

O maxistrado propón que declaren o persoal da Xefatura Provincial da DXT e os axentes de Tráfico que interviñeron na xestión dos atascos

Para o maxistrado estes son testemuños "interesados" ao ser algúns deles tamén denunciantes e por tanto nega a súa relevancia ao non consideralos "útiles" nin "pertinentes". Esta decisión levou á Fiscalía e a En-Colectivo a presentar un recurso de reposición. O avogado da asociación, Antonio Heredero, argumentou que a súa declaración é "a única forma real de acreditar a existencia duns feitos que son negados pola parte actora".

Por parte do ministerio público, os fiscais Alejandro Tuero e Santiago Miguel valoran que esas testemuñas son "a proba directa máis útil e pertinente" deste procedemento e, ao non poder declarar, quedan sen a "proba directa fundamental para certificar os feitos".

En cambio o maxistrado propón incorporar a declaración en sala do persoal da Xefatura Provincial da DXT e dos axentes de Tráfico que tiveron algún tipo de información ou interviñeron na xestión dos atascos durante esa etapa. Si admitiu o xuíz unha serie de testificais propostas por Audasa que sostén que as retencións foron de menor tamaño que outras provocadas por "accidentes ou incidentes" alleos ás obras. Ademais, o maxistrado volveu desestimar a pretensión de Audasa de que tamén fosen parte demandada o Ministerio de Fomento e a Demarcación de Estradas do Estado.

A Fiscalía aspira a que o xulgado dite unha sentenza que declare a nulidade da práctica de Audasa de cobrar integramente a peaxe da autoestrada en todo caso, sen moderar ou eliminar o seu importe cando non se está prestando o servizo en condicións suficientemente satisfactorias de fluidez e/ou seguridade do tráfico.