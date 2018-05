A xuízo un home que roubou 4.000 euros da primeira comuñón dos fillos dun amigo

A Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña celebrará este luns o xuízo contra un home acusado de roubar 4.000 euros depositados na hucha dos fillos dun amigo e que correspondían ao seu agasallo de primeira comuñón, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Segundo o escrito de cualificación do Ministerio Público, o home —con antecedentes penais, entre eles por delito continuado de estafa— mantiña unha amizade co estafado, un home que vivía desde 2013 xunto á súa esposa e fillos nun inmoble de aluguer en Oleiros. De feito, o acusado coidaba aos fillos do matrimonio cando este tiña algún compromiso.

Nunha desas ocasións, "aproveitando tal circunstancia, con intención de lograr un lucro indebido, levou 4.000 euros que había nas huchas dos nenos e que se correspondían cos agasallos de primeira comuñón".

Ademais, está acusado de enganar ao seu amigo facéndolle crer que podía conseguir que a propietaria do inmoble —coa que este último non levaba ben— lle vendese o piso onde residía. Chegou a pedirlle, como sinal da compra do piso, diñeiro e fíxolle crer que un notario estaba en xestións. Para iso, deulle ao seu amigo un teléfono seu disimulando a voz cando, nunha ocasión, a esposa deste chamou.

RESERVA DUNHAS VACACIÓNS. Con todo, o amigo, ao non ver resultados das xestións, non lle entregou ao acusado a suma de diñeiro que lle esixiu. Si lle deu, a finais de marzo de 2016, 600 euros para reservar un aloxamento en Marbella para as vacacións de verán. Díxolles que esta reserva se podía cancelar, pero cando non puideron ir, aseguroulles que iría no seu lugar e que lles devolvería os 600 euros, o que non fixo.

No seu escrito, a Fiscalía cualifica os feitos dun delito de furto, outro agravado de estafa en grao de tentativa e outro de apropiación indebida. Polo primeiro, solicita 15 meses de prisión, polo segundo 11 meses de cárcere e polo terceiro, un ano de prisión, ademais dunha indemnización de 4.600 euros.