A xuíza insiste en imputar a Yolanda Díaz pola protesta de Alcoa ante o Congreso

A xuíza de Madrid que abriu unha investigación contra deputados de Unidas Podemos polos incidentes ocorridos o pasado marzo nunha manifestación cos traballadores de Alcoa fronte ao Congreso insiste en citar a declarar á portavoz parlamentaria de Galicia en Común, Yolanda Díaz, que segue sendo aforada por ser membro da Deputación Permanente da Cámara Baixa.

Nunha providencia, á que tivo acceso Europa Press, a titular do Xulgado de Instrución número 25 de Madrid, Raquel Carballos González, afirma que "unha vez lle consta" que Yolanda Díaz e Ángela Rodríguez "non teñen a condición de deputadas", procede a chamalas a declarar como investigadas polo delito de atentado á autoridade en relación aos altercados ocorridos na devandita manifestación.

Deste xeito, a maxistrada instrutora sinalou a declaración de ambas o próximo 4 de novembro, a partir das 10.00 horas, por videoconferencia.

Dáse a circunstancia de que Rodríguez non é deputada desde o pasado mes de abril, cando nas eleccións xerais non conseguiu manter o seu escano. Con todo, Díaz, que si revalidou o seu posto baixo a lista de En Común, continúa sendo deputada ao ser membro da Comisión Permanente do Congreso dos Deputados ante a repetición de eleccións do próximo 10 de novembro.

Isto implica que o seu aforamiento segue vixente e que só podería responder o Tribunal Supremo. Fontes próximas a Díaz apuntan a Europa Press que a citación "non ten sentido" e que "é unha imputación errónea", polo que a portavoz de Galicia en Común rexeita comparecer ante a xuíza, xa sexa por videoconferencia.

O mesmo ocorre cos deputados Unidas Podemos Rafael Mayoral e Antón Gómez-Reino, a quen o xuíz tentou citar a declarar como investigados por estes feitos.

A finais do pasado mes de setembro, a maxistrada rectificou as súas intencións de investigarlles ao darse conta de que tanto eles como Díaz poderían continuar sendo aforados. Por iso, ditou unha providencia na que preguntaba ao Congreso sobre a situación deste tres parlamentarios, segundo informaron fontes xurídicas.