O xuíz toma declaración no hospital ao detido pola morte da súa esposa na Coruña

O xuíz que se fixo cargo da instrución do crime da muller que morreu degolada o pasado mércores na Coruña a mans do seu esposo desprazouse ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), onde permanece o detido, para tomarlle declaración. Segundo informaron fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o marido, que foi quen alertou á Policía de que matara á súa muller, accedeu a prestar declaración.

En todo caso, continúa aberta a investigación sobre os feitos ocorridos na tarde do mércores nun piso situado na rúa da Estrella, no centro da cidade da Coruña, no que, supostamente, o marido degolou a María Judite Martins Alves, de 57 anos. Está pendente por comprobar que padecía unha enfermidade grave e se o crime está relacionado.

ANÁLISE DE TECIDOS. O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, en declaracións aos medios de comunicación este venres, instou a esperar polo "estudo anatomopatolóxico" (análise das características dunha mostra de tecido, que indican que tipo de enfermidade se padece e, no caso de tumores, se estes son benignos ou malignos).

Así, búscase corroborar cal era a situación da vítima, polo que Losada convidou a esperar antes de facer calquera "elucubración" sobre a premisa de se foi a enfermidade e evitarlle á muller o sufrimento o que puido motivar como actuou o marido.

Despois da súa participación no minuto de silencio que se convocou en sinal de repulsa ante a Delegación do Goberno, Losada informou de que o xulgado "está a facer todas as investigacións forenses e policiais para buscar cal foi a causa última e todos os condicionamentos que hai". A muller foi, supostamente, degolada cunha arma branca.

O seu marido, de 54 anos de idade, telefonou ás forzas de seguridade para alertar do sucedido. O home, que non ofreceu resistencia aos policías cando chegaron á vivenda, permanece arrestado no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac).

O delegado do Goberno fixo un chamamento á cidadanía a que exprese na rúa a súa "repulsa" por este tipo de actos. "Oxalá houbese moitas máis concentracións, oxalá hoxe en todos os postos de traballo saíse a xente no minuto que puidese para dicir 'xa abonda'", declarou.