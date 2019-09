A xuíza pregunta polo aforamento dos deputados imputados de Unidas Podemos

A titular do Xulgado de Instrución número 25 de Madrid, Raquel Robles González, que abriu unha investigación contra tres deputados do Grupo Confederal de Unidas Podemos, entre eles os galegos Antón Gómez-Reino e Yolanda Díaz, por un delito de atentado á autoridade, ditou unha providencia na que pregunta ao Congreso para que lle certifique a condición de aforados do tres imputados.

Segundo informaron fontes xurídicas a Europa Press, a maxistrada desistiu da súa intención de interrogar como investigados a Rafael Mayoral, Antón Gómez-Reino e Yolanda Díaz polos incidentes ocorridos o pasado marzo nunha manifestación cos traballadores de Alcoa fronte ao Congreso sen ter en conta que estarían aforados debido á súa condición de parlamentarios.

O informe policial sobre os feitos polos que o xuíz decidiu abrir causa xa apuntaba expresamente que Mayoral, Gómez-Reino e Díaz eran membros do grupo parlamentario de Unidas Podemos, polo que só poden responder o Tribunal Supremo.

As fontes consultadas aseguran que o xuíz Carballos González decatouse desta circunstancia, polo que anulou a súa decisión e ditou unha providencia na que pregunta ao Congreso sobre a situación deste tres parlamentarios e máis tendo en conta a disolución este martes das Cortes ante a repetición de eleccións.

MANTEÑEN O AFORAMIENTO

Dáse a circunstancia de que o tres investigados manteñen o seu aforamiento, xa que forman parte da Deputación Permanente do Congreso dos Deputados en representación do Grupo Confederal de Unidas Podemos.

A semana pasada, após coñecer a citación xudicial, Unidas Podemos acusou o ministro do Interior en funcións, Fernando Grande-Marlaska, de "persecución política" e de "reactivar as cloacas".

Segundo dixo Mayoral en rolda de prensa, o procedemento "é completamente irregular de principio a fin" porque, segundo lembrou, só pode ser chamado polo Tribunal Supremo debido ao seu condiciónd de deputado. Así mesmo, defende que as acusacións de agresión aos axentes que figuran no ateigado policial son feitos "manifestamente falsos".