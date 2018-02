O xuíz que investiga a causa da hepatite C propón a familiares das vítimas que se adhiran como "prexudicados"

O titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago de Compostela, Andrés Lago Louro, propuxo a familiares de vítimas da hepatite C e a outros enfermos que denunciaron atrasos na subministración dos novos medicamentos que se adhiran á causa en calidade de prexudicados.

Esta semana están citados a declarar familiares de falecidos e enfermos que, segundo fontes xurídicas consultadas por Europa Press, puideron prestar testemuño ante o xuíz este luns, a pesar da folga indefinida dos funcionarios da administración autonómica da Xustiza.

Nesta causa mantéñense investigados altos cargos do Sergas Félix Rubial e Carolina González-Criado, que foron chamados a declarar en primeiro termo por prevaricación, pero após un recurso presentado ante a Audiencia Provincial da Coruña pola Fiscalía e coa adhesión da Plataforma de Afectados, o instrutor tívoos que chamar a declarar tamén por un suposto delito de homicidio imprudente.

Estas mesmas fontes xurídicas confirmaron a Europa Press que, ante o xuíz, dous enfermos que finalmente obtiveron os novos medicamentos explicaron os "atrasos inxustificados" até conseguir os tratamentos. Ademais, tamén compareceron familiares de vítimas mortais incluídas na causa. O xuíz ofreceu aos familiares e enfermos que se presentasen como prexudicados na causa a través da representación legal da Plataforma de Afectados.

DECLARACIÓNS EN SUSPENSO. Quedan pendentes agora novas declaracións fixadas para o mércores, pero xa se avanzou ás partes incluídas na causa que se se mantén a folga na Xustiza quedarán suspendidas.

Concretamente, están citados, en calidade de testemuñas, a partir das 9.30 horas do mércores 21, o xefe da Unidade de Transplante Abdominal do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Evaristo Varo -cuxa citación non se puido levar a cabo por unha viaxe profesional-; e o médico da Unidade de Transplante Hepático do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) Alejandra Otero.

INSTRUCIÓN. O xulgado de Instrución número 3 segue a instrución da causa na que xa compareceron, en calidade de investigados, os dous altos cargos do Sergas denunciados, Félix Rubial e Carolina González-Criado. Inicialmente, Lago Louro só os chamou a declarar como investigados por un delito administrativo, pero en decembro de 2016 a Audiencia Provincial da Coruña emitiu un auto no que estimou parcialmente o recurso da Fiscalía, ao que se adheriu a Asociación Plataforma de Afectados pola Hepatite C.

Así, acordou que os cargos do Sergas investigados no procedemento aberto pola subministración dos tratamentos aos enfermos afectados por este virus fosen chamados a declarar tamén como investigados por un suposto delito de homicidio en seis do oito casos que incluía a causa.

ÚLTIMAS DECLARACIÓNS. Antes destas declaracións de febreiro, as últimas foran en novembro de 2017. Concretamente, o 29 de novembro de 2017 o xuíz tomou declaración a tres testemuñas: o exdirector xeral que substituíu a Félix Rubial á fronte de Asistencia Sanitaria, Ramón Ares, que desde xaneiro de 2006 está á fronte da xerencia sanitaria lucense; unha doutora da unidade de Transplantes do Complexo Hospitalario Universitario dá Coruña (Chuac), e o xefe de servizo do Sergas que actuaba como secretario da subcomisión de tratamentos da Hepatite C.

Após as declaracións, a acusación particular dixo que "os testemuños do persoal facultativo, de farmacia e de xestión económica acreditaban que non se lle pode atribuír ao funcionamento da subcomisión ningún atraso na dispensación dos fármacos".

Para a acusación, as declaracións destas persoas revelaron unha "falta total de colaboración" por parte do Sergas e do persoal vinculado con este organismo, que se "limitaron" a dicir que "non lembran" ou "non teñen coñecemento" do que no seu momento acordouse en relación a estes tratamentos.

Pola súa banda, un día despois das declaracións no xulgado, a Consellería de Sanidade sostivo que "confirmaban a correcta actuación, baseada en criterios exclusivamente clínicos, dos membros da subcomisión de Farmacia" e afirmou que "os testemuños do persoal facultativo, de farmacia e de xestión económica acreditaban que non se lle pode atribuír ao funcionamento da subcomisión ningún atraso na dispensación dos fármacos".