Xubilacións tardías e máis formación contra a sequía de pediatras

Xunta e sindicatos coinciden: a receita ante a falta de pediatras que pon en risco un servizo de calidade contempla no curto prazo atrasar a idade de xubilación dos médicos até os 70 anos e pedir ao Goberno central que se poida formar a máis profesionais.

O director da Xerencia Integrada da Consellería de Sanidade en Ferrol, Ángel Facio, lembra, iso si, que a "situación afecta ao conxunto do Estado". "Temos que buscar melloras e que os pediatras poidan incorporarse ao sistema", insta en declaracións a Efe.

O máximo responsable da prestación sanitaria pública para toda a comarca ferrolá reseña que a "competencia en formación é estatal" e que está enmarcada no coñecido como "sistema MIR".

Fai súas as palabras do conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que este luns pediu nunha visita á cidade que o Executivo de Pedro Sánchez autorice á comunidade autónoma a formar cada ano a 26 futuros pediatras no canto dos 20 actuais.

O Goberno galego xa o solicitou formalmente, engade o xerente da área sanitaria de Ferrol. "Melloraría a dispoñibilidade", sostén Facio, que ve "rechamante" o devir dos acontecementos en décadas de declive demográfico.

Admite a "situación de poucos nenos", aínda que a Xerencia ferrolá atende a uns 19.000 nunha vintena de municipios, e avoga por "manter unha prestación de calidade" a base de "pediatras en zonas próximas" ao paciente potencial. Sobre o requirimento para que os facultativos atrasen a súa xubilación, concreta que en "Ferrol hai tempo que vén producindo" polo "carácter voluntario" desas suxestións.

A idea, ao seu xuízo, foi "ben acollida" nestes anos e permite sacar adiante "moito traballo" para un ámbito que en 2017, último exercicio con datos pechados, pasou os 118.000 actos médicos na comarca ferrolá. O titular local de Sanidade aposta por dar "resposta ás necesidades da poboación" e erixe a esta medida en "pedra de toque" das directrices da Xunta.

En todo caso, tamén reivindica o diálogo con sociedades médicas de cara ao medio e longo prazo e por ser organismos que teñen "coñecemento das necesidades" de preto.

Facio incide respecto diso en que a Sociedade Galega de Pediatría tendeu a man o pasado 9 de novembro para avanzar en negociacións desde o seu "ánimo de colaboración". Como dato de alcance, subliña que a "presenza de pediatras é moi superior á media estatal" en Galicia, que loce a menor porcentaxe española de médicos de familia ocupando esas prazas.

Destaca, por último, plans paralelos como a apertura este mesmo 2018 dunha unidade de saúde mental para público infantil e xuvenil en Ferrol.

O punto de vista sindical é parcialmente coincidente, aínda que tamén crítico coa actitude do Goberno galego. A secretaria de CIG Saúde para Ferrol, Sandra Martínez, fala para Efe e reitera que a falta de pediatras é notoria desde hai máis dun lustro. A dirixente da central nacionalista advirte de que o paulatino proceso de "xubilacións non contou con respostas adecuadas da Administración" e chama a atención sobre os problemas que padecen a diario os profesionais nas vilas e localidades máis pequenas.

De feito, o sindicato alerta dun aumento da "inestabilidade laboral" de cara a anos próximos e carga contra a recente proposta de pediatra de área, finalmente descartada. Ao seu entender, o documento encerraba a intención de "consolidar a figura do médico que ocupa un posto" diferente ao da súa especialidade e atendendo a varios municipios.

Como Sanidade, pon énfase nas cotas, pero esixe que se free un "empeoramento" da atención que sería máis notable nos núcleos afastados de grandes cidades.