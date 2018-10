Xosé Manuel Beiras e Antón Sánchez visitarán a Junqueras e Romeva no cárcere

O histórico dirixente nacionalista e cofundador de Anova, Xosé Manuel Beiras, e o portavoz nacional da formación e deputado de En Marea, Antón Sánchez, visitarán o próximo 10 de decembro no cárcere de Lledoners a Oriol Junqueras e Raúl Romeva, onde ambos os políticos cataláns permanecen en prisión preventiva.

Diso informa, nun comunicado, Anova Irmandade Nacionalista, que explica que, nesta visita ao cárcere de Lledoners, trasladarase "a solidariedade" da formación "ao conxunto de presos políticos e exiliados cataláns inxustamente perseguidos por impulsar o referendo" independentista de Cataluña do 1 de outubro de 2017.

Anova incide en que o procedemento aplicado cos políticos cataláns foi "cuestionado" por defentes entidades defensoras dos dereitos humanos, nun tempo no que se viu como tribunais de Estados da UE "negáronse a executar euroordes e a aplicar medidas cautelares polos mesmos actos que xustifican no Estado esapñol medidas de excepción como a prisión preventiva.

Con este encontro, búscase expresar "a solidariedade" de Anova esixindo que dirixentes políticos de formacións legais "poidan realizar o traballo político nas rúas e nas prazas", e tamén nas institucións "nas que foron electos, como é o caso do dirixente de ERC Oriol Junqueras".

"Entendemos que o feito de que sigan en prisión preventiva é unha mostra máis da deriva autoritaria que atravesa aos poderes do Estado español ante as demandas democráticas postas encima da mesa por boa parte da sociedade catalá", sostén.

PROXECTOS POLÍTICOS. Anova defende que, en democracia, "todos os proxectos políticos poden ser non só defendidos", senón "levados á práctica" se se alcanzan "as maiorías suficientes" para facelo. Así, apela a que o Estado español terá que "recoñecer antes ou despois o que fixeron xa Canadá ou Reino Unido: entender que os conflitos políticos no século XXI teñen que dirimirse abrindo as urnas, e non pondo freos á democracia".

E é que, ao seu xuízo, imaxes como a das cargas policiais nos colexios electorais no 1-O forman parte "da historia máis negra do Réxime do 78 e son impropias de calquera democracia".

"UN TEMPO NOVO". Neste sentido, Anova ve "con preocupación" determinadas afirmacións dos voceiros da dereita española que "non descartan a opción de ilegalizar partidos políticos independentistas". Este tipo de afirmacións, advertiu, "evidencian unha concepción reducida da democracia", que "non acepta a existencia dun marco de respecto" dos dereitos "sociais e nacionais", e que "mesmo pon en perigo dereitos e liberdades civís consagrados no propio ordenamento xurídico vixente".

"Entendemos que o cambio de Goberno no Estado español debe abrir un tempo novo no que se atendan as demandas sociais das clases subalternas, á vez que se amplía e mellórase a democracia. Debemos empuxar nesa dirección para blindar as conquistas sociais e conseguir un marco de benestar para as maiorías sociais, no que se consiga un marco novo que respecte o dereito a decidir dos pobos", resolveu.