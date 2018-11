O policía que investigou os Miguelianos di que o diñeiro era para o "lucro" de Rosendo

O Xefe da Policía Xudicial que dirixiu a investigación da Orde e Mandato de San Miguel Arcángel declarou este mércores que "case todo o diñeiro era para que se lucrasen Rosendo e a súa contorna", en referencia ao líder dos Miguelianos", Miguel Rosendo e o círculo da súa confianza, formado pola súa familia e outros membros do grupo que residían con el.

Na vixésimo segunda sesión do xuízo coñecido como dos Miguelianos na Audiencia Provincial de Pontevedra prestaron declaración cinco gardas civís que participaron nas dilixencias da investigación do grupo.

O axente que dirixiu a investigación sostivo que "comprobaron" que as "propiedades" de Rosendo "non eran acorde á actividade laboral" que realizaba e que "sabían" que se achegaba diñeiro á asociación, pero que "eles sempre dicían que non tiñan diñeiro para nada".

No seu testifical relatou que o líder dos Miguelianos era o "monotema" nas declaracións e na documentación solicitadas. "Rosendo tiña un control de toda a vida destas persoas", aseverou.

Todo o procedemento da investigación iniciouse despois de que o detective privado, que declarou este luns, entregase o seu informe á Garda Civil, segundo manifestaron durante o xuízo.

Os axentes confirmaron que se recolleron mostras para tratar de buscar vestixios de seme nas residencias dos 'Miguelianos' en Collado Villalba (Madrid) e na 'Casa Nai', no municipio pontevedrés de Mougás; e que foi o "persoal do laboratorio" o encargado de recompilalas.

MOITOS MOVEMENTOS BANCARIOS. O terceiro axente da Garda Civil que testificou este mércores apuntou que obtiveron "moitísimos datos financeiros", pois había "moitos movementos bancarios e moitas contas".

Entre outras cantidades, sostivo que constan "75.000 euros nunha conta a nome de Rosendo", documentación de "un orzamento para unha construción de máis dun millón de euros" e unha anotación manuscrita que rezaba: "necesito que poñades nas miñas mans 500.000 euros, dádemos a min", que foi atopada no despacho do líder da Orde, aínda que non se lle pode atribuír porque non se realizaron probas caligráficas.

Así mesmo, este axente apuntou que atoparon un "diario" de Marta Paz, considerada número dous da Orde, onde constaban anotacións de "como facer para conseguir diñeiro" e "cartas dela recoñecendo o seu amor" nas que afirmaba que "prefería morrer a deixalo".

Os gardas civís trasladaron que nos "soportes informáticos" que se incautaron buscaban "documentación contable, fotografías e calquera documento con posible contido sexual".

As defensas tentaron demostrar que a investigación foi "deficiente" e destacaron que non se achegou á causa toda a documentación da mesma.

O xuízo renóvase este xoves, cando está previsto que declaren testemuñas propostas polas defensas, aos que "non se escoitou", segundo estes letrados, na fase de instrución.