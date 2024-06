"Welcome to Galicia", así reciben a Von der Leyen en la romería del PP

"Welcome to Coruña, Ursula", "welcome to Galicia", así han recibido este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que participa en la tradicional romería del PP en el ayuntamiento de O Pino.

En plena campaña de las elecciones europeas, la candidata de los populares a las elecciones europeas, Dolors Monserrat, ha dicho que la conoce y que sabe que "tomará nota" de todo lo que escuche y le ha asegurado que estaba siguiendo este acto al lado del que será el futuro "presidente del Gobierno de España", por Alberto Núñez Feijóo.

Rueda agradece la visita

El líder del PPdeG y titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha usado el inglés para iniciar su intervención, con un "Welcome to Galicia" dirigido a Von der Leyen, a la que ha explicado que estaba en una típica fiesta gallega, y lo mismo ha hecho el presidente del PP en la provincia de A Coruña, Diego Calvo, con un "Welcome to Coruña" y el mensaje de que el 9 "vamos a defender la Europa en la que creemos".

Alberto Núñez Feijóo, Ursula Von der Leyen y Alfonso Rueda en la romería del PP. EUROPA PRESS

Feijóo denuncia la "estafa" de la amnistía

En la Carballeira de A Madalena, Núñez Feijóo, ante unas cinco mil personas, según los cálculos de esta organización política, ha dado su "bienvenida" a España y Galicia, que "no es un lugar cualquiera", a Von der Leyen. "Este es tu lugar, querida Ursula Von der Leyen. Bienvenida a Galicia, bienvenida a España", le ha dicho el dirigente nacional del PP, que ha celebrado el "momento" elegido para acudir a la comunidad autónoma.

El líder del PP ha agradecido a la presidenta de la Comisión Europea que se "comprometa" con el Estado de Derecho español tras la "gran estafa electoral" del Gobierno de Pedro Sánchez con la ley de amnistía, y se ha mostrado convencido de que esto se va a "reparar" con la Justicia y con la actuación de la Unión Europea, dado que es la "mayor agresión en 46 años de democracia" española.

"Se ha herido nuestra democracia. Hay un daño sin precedentes en los 46 años de Constitución. ¿Todo por qué? Todo por la ambición de un solo hombre. Y por eso le decimos que no estamos de acuerdo. Somos iguales. Lo vamos a reparar con la Justicia, con Europa y votando el 9 de junio", ha proclamado Feijóo.

Von der Leyen garantiza que Europa "actuará" si peligra el Estado de Derecho

La candidata del Partido Popular Europeo (PPE), por su parte, ha admitido este sábado, dos días después de que el Congreso haya aprobado la ley de amnistía, que hay "preocupación" en Europa por el Estado de Derecho pero ha garantizado que Europa "actuará" si se pone en riesgo. Aunque en su discurso no ha citado explícitamente la palabra amnistía, ha indicado que España, como cualquier otro Estado miembro, "puede confiar en Europa".

"Sé que hay preocupación en Europa por el imperio de la ley. Dejénme ser muy clara: la Comisión Europea como guardiana de los Tratados, tiene la tarea de defender esos valores", ha proclamado Von der Leyen, para añadir que el deber de la Unión Europea es "proteger ante cualquier amenaza" porque ése es el principio fundacional de todo lo que han conseguido y conseguirá la UE. "Es la seña de identidad de Europa y España, como cualquier otro país miembro, puede confiar en Europa".