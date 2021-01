'Fuga' de cerdos en Zas tras volcar el camión que los transportaba

Un camión que transportaba cerdos ha volcado este mediodía en el ayuntamiento coruñés de Zas debido a la presencia de hielo en la vía, sin que se registrase ningún herido, ha informado el 112 Galicia.

El accidente tuvo lugar en la carretera que une las localidades de A Piolla y Zas, en torno a las 12.30 horas, cuando el conductor, al darse cuenta de que había perdido el control del vehículo, abandonó el camión, que finalizó volcado en una finca. Tras el impacto, algunos de los animales terminaron fugándose y pastando en una finca cercana.

Así, para restablecer las condiciones de seguridad en la vía, hasta el lugar de los hechos se desplazaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también los efectivos de Protección Civil de Zas.

32 ACCIDENTES EN CARBALLO. El Ayuntamiento de Carballo informa de que este jueves se han registrado más de un centenar de incidencias por el hielo.



Aunque apunta que no existe ninguna alerta meteorológica para el municipio para esta jornada ni el viernes, el servicio de limpieza viaria colabora con Protección Civil para esparcir sal.



"En más de 30 años que llevo de servicio, nunca había visto una helada como esta", asegura el coordinaron de Protección Civil de Carballo. Desde las 6,00 horas se activó un dispositivo para atender las incidencias.



Uno de los puntos más conflictivos fue la carretera de Ordes, donde el tráfico estuvo interrumpido durante más de tres horas, así como muchos problemas en Bértoa.



En concreto, Protección Civil contabilizó 32 accidentes de tráfico y "muchísimas caídas" de viandantes, que en varios casos necesitaron atención médica.



Ante la jornada de frío prevista, el Ayuntamiento ha adoptado medidas como cerrar los parques infantiles a partir de última hora de esta tarde de jueves. Además, se recomienda no salir de casa si no es necesario.