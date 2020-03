Vox e Cs confirman a súa intención de asistir ao debate da CRTVG

Vox e Ciudadanos, formacións que actualmente non teñen representación na Cámara galega nin escanos por Galicia no Congreso dos Deputados, confirman a súa intención de asistir ao debate que a Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) expuxo para o 23 de marzo, o primeiro luns de campaña electoral.

Fontes do partido que dirixe Santiago Abascal e da formación laranxa ratificaron, a Europa Press, a intención de formar parte do debate a seis bandas que expuxo o ente público, ao que tamén asistirán PP, PSOE, BNG e Galicia en Común-Anova Mareas.

Esta última formación tamén acudirá na categoría de significativa e non pola súa actual representación, aínda que é palpable que a maioría dos deputados de En Marea e que quedaron no grupo denominado Común da Esquerda forman parte das listas ou apoian a nova coalición. A diferenza con Ciudadanos e Vox é que, neste caso, unha das patas da coalición --Galicia en Común, a alianza de Podemos e Esquerda Unida--, si ten dous deputados no Congreso saídos das urnas do pasado 10 de novembro.

Nin Ciudadanos nin Vox obtiveron representación nos comicios xerais nin autonómicos de 2016. No caso da cita electoral máis recente, o partido de Abascal chegou ao 7,8% dos votos en Galicia e quedou como cuarta forza política; mentres que Cidadáns estivo por baixo da barreira do 5% necesaria para conseguir escano en cada unha das circunscricións (cun 4,32% de media).

Mentres, nas eleccións municipais de maio de 2019, Ciudadanos obtivo un total de 33 concelleiros en Galicia cun 3 por cento dos votos de toda a comunidade e sexta formación en número de edís e porcentaxe de votos.

Á marxe destas dúas formacións, tamén PP, PSOE, BNG e Galicia en Común expresaron a súa vontade de asistir a un debate electoral na cadea de televisión pública de Galicia. A idea da CRTVG é abordar os sectores económicos, as políticas económicas e o modelo institucional.