El presidente de Vox, Santiago Abascal, advirtió este miércoles de que su formación "ampliará" la denuncia presentada contra el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, si continúa el "hostigamiento" protagonizado por "totalitaristas" que asegura que se da contra su partido en actos electorales.

En un mitin al que los asistentes acudieron con banderas de España y de la formación en la Plaza de la Estrella de Vigo, flanqueada por varios furgones policiales, el diputado señaló que Vox ha presentado una denuncia en el juzgado "por prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y tráfico de influencias" contra Javier Losada. Así, lo acusó de no impedir la "violencia" que denuncia que sufre su formación durante la campaña electoral.

En una plaza en cuyas inmediaciones se concentraron varias personas con cánticos como 'Queremos galego' y 'Galiza ceive, poder popular', el líder de Vox se preguntó a quién ha "agredido" o "matado" su partido y afirmó que "no propone nada de lo que dicen" sus detractores, por lo que aseguró desconocer "a qué obedece este nivel de violencia".

Precisamente, Abascal denunció que un individuo se acercó a un joven de 18 años que acudió este martes a un acto de su partido en A Coruña "y, sin mediar palabra, le dio dos puñetazos en la cara".

A partir de ahí, acusó al Gobierno y a los medios de comunicación de "incitar" a la ciudadanía "contra Vox" y lamentó que se haya llegado a "negar la violencia" que sufren los simpatizantes de la formación e "incluso la sangre que brota desde cabezas apedreadas".

Abascal aseguró que detrás de esas "manadas" está la mano del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien reprochó su apelación a que "se naturalice el insulto". "Pretenden llevarnos a Venezuela, vamos con pasos acelerados (...) Sabemos adónde lleva la incitación al odio que lleva promoviendo desde que aterrizó en la política española y que ha logrado la batasunización del país", dijo.

El "hostigamiento" a Vox, fue el tema principal del mitin en Vigo, en el que la abuela de Abascal María Jesús Álvarez, nacida en Sober, se animó a hablar —en gallego— desde el estrado, para alabar a su "nietiño" y para proclamar su amor por Galicia y por España.

Vox previene de la "nueva esclavitud" que promueve Unidas Podemos

El líder de Vox alertó en el mitin en Vigo de una "nueva esclavitud" que fomentará la regularización de inmigrantes asociada con la pandemia del coronavirus que propone Unidas Podemos, de la que serán víctimas, dijo, este colectivo y los españoles porque contribuirá a la precarización salarial.



Abascal se refirió en estos términos a la propuesta de Unidas Podemos de conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los inmigrantes que desempeñaron trabajos esenciales durante la crisis, y el permiso de residencia y trabajo a quienes ya estuvieran en España cuando fue declarado el estado de alarma.



"¿Y quién paga la fiesta de todo esto? Los españoles, con más paro y con salarios más bajos", dijo el diputado, quien esgrimió que "la nacionalidad no se puede regalar", y si los partidos del Gobierno lo proponen es "porque no la quieren, no le dan importancia, la quieren pulverizar".