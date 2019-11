O voto exterior non cambia nada en Galicia, con PP e PSOE empatados a 10 deputados

O reconto dos votos dos galegos inscritos no censo electoral de residentes ausentes (Cera) ratificou os resultados do escrutinio da noite electoral, con 10 escanos para o Partido Popular, outros 10 para o Partido Socialista, dous para En Común Unidas Podemos e outro para o BNG.

En Galicia había poucas posibilidades de que se producisen cambios na representación no Congreso pola comunidade, ao quedar o último escano a un número considerable de sufraxios no catro provincias. Así, o partido que quedou máis próximo foi Vox pola Coruña, a 7.973 papeletas.

Nestas últimas eleccións xerais, do total de 461.344 persoas do censo de residentes ausentes só votaron para a Cámara baixa un total de 16.769, o que supón un 3,63%.

Estes votos do exterior manteñen ao Partido Popular como a formación máis votada en Galicia despois de que o pasado 10-N obtivese 470.041 votos, 9.828 máis que o PSOE (que se fixo con 460.213 apoios en Galicia). Con todo, a distancia entre ambas as forzas segue sendo curta, cuns 200 votos de diferenza neste reconto.

PROVINCIAS. En concreto, o Partido Popular rexistra un total de 5.064 votos dos residentes ausentes no estranxeiro e é a lista máis votada nas provincias de Pontevedra (con 1.666 sufraxios) e Ourense (1.042). Pola súa banda, na Coruña faise con 1.768 votos e en Lugo con 588.

O Partido Socialista alcanza un total de 4.867 papeletas do CERA e é a candidatura máis apoiada na Coruña (1.798 votos) e Lugo (645). En Pontevedra faise con 1.467 respaldos e en Ourense con 878.

En Común Unidas Podemos é a terceira forza máis votada polos residentes ausentes e alcanza 3.433 votos. Así, suma 779 sufraxios pola Coruña, 669 por Pontevedra, 231 por Ourense e 207 por Lugo.

Vox, así mesmo, obtén un total de 1.547 votos. En concreto, faise con 532 sufraxios pola Coruña, 509 por Pontevedra, 329 por Ourense e 177 por Lugo.

Por detrás sitúase Ciudadanos, con 1.090 apoios. Deles, 426 son pola Coruña, 364 por Pontevedra, 197 por Ourense e 103 por Lugo.

REGRESO DO BNG. Pola súa banda, os nacionalistas galegos, que volven ao Congreso cun deputado pola Coruña despois de catro anos sen representación, rexistran 859 votos, dos que 370 correspóndense coa circunscrición coruñesa, 289 con Pontevedra, 113 con Ourense e 87 con Lugo.

Pacma recibe 559 sufraxios do Cera que se corresponden cos 195 que recibe pola Coruña, 165 por Pontevedra, 111 por Ourense e 88 por Lugo. Ademais, Más País, que só se presenta pola Coruña e Pontevedra, suma 352 votos.

Entre outras forzas que reciben votos do Cera, Recortes Cero obtén 148 votos, Por un mundo + xusto faise con 64 e o Partido Comunista dos Traballadores da Galiza suma 58 sufraxios.

SENADO. Ademais, os datos analizados por Europa Press tampouco introducen modificacións no Senado nunhas eleccións con baixa participación dos residentes ausentes no estranxeiro. Así, os populares manteñen os 11 senadores cos que se fixeron nas pasadas eleccións do 10 de novembro e o PSdeG queda tamén co cinco que alcanzou. Ningunha outra formación alcanzou representación na Cámara alta polas provincias galegas.