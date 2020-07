As vítimas volven a Angrois no sétimo aniversario para pedir xustiza como "o primeiro día"

Vítimas do accidente e familiares volveron este venres ao lugar no que hai sete anos descarrilou o Alvia que cubría o traxecto entre Madrid e Ferrol para lembrar aos falecidos e pedir "o mesmo que o primeiro día", que se coñeza a verdade do ocorrido e que se faga xustiza.

No acto, marcado este ano polas medidas contra a Covid-19, participaron varias decenas de persoas, que rememoraron o accidente rexistrado ás 20,41 horas do 24 de xullo de 2013 en Angrois, nos arredores de Santiago, unha cidade que se preparaba naqueles momentos para celebrar o día grande das festas do Apóstolo.

Morreron 80 persoas, aínda que as vítimas elevan o cálculo a 81, e sufriron feridas máis de 140. "Sete anos despois estamos aquí reivindicando o mesmo que o primeiro día", manifestou o presidente da asociación de veciños de Angrois, Martín Rozas, na súa intervención, na que animou ás vítimas e as súas familias a "seguir pelexando". "Se vós desfalecedes, gaña o sistema, que é corrupto", díxolles.

O acto de homenaxe incluíu varias pezas musicais interpretadas en directo, algunhas delas directamente inspiradas no accidente. Os que interviñeron no acto insistiron en que o ocorrido merece unha investigación independente e non caerá no esquecemento. "Nós non esquecemos", declarou un dos membros da Plataforma Vítimas Alvia 04155, Juan Sierra.

"Poida que xa non se nos note e que se nos vexa mellor, pero baixo esa máscara de normalidade todo segue igual. Repasamos cada instante dese accidente. Seguimos perplexos", agregou. "Eles poderán limpar as vías e pintar os muros, pero non poderán limpar as súas conciencias", manifestou.

Outro dos afectados, José Manuel Castelo, tomou a palabra para reflexionar acerca de por que continúa asistindo cada ano á homenaxe en Angrois pese á "dor" que lle causa. A razón é, explicou, a loita que manteñen para conseguir que se investigue a verdade, se faga xustiza e reciban unha reparación.

O accidente, resaltou, era "totalmente evitable", a pesar de que se debeu "a un erro humano". Agora, engadiu, tense "ninguneado" ás vítimas do coronavirus como a eles.

O portavoz da plataforma, Arturo Domínguez, agradeceu ás institucións que fan posibles os actos que organizan en cada aniversario do accidente e insistiu: "A loita serve e nunca o esqueceremos".

OFRENDA FLORAL

Para finalizar o acto, os presentes fixeron unha ofrenda de 81 flores brancas, á que este ano sumaron unha rosa vermella para simbolizar ás vítimas da pandemia de Covid-19. Pecharon deste xeito unha xornada que comezou cunha protesta para reclamar que haxa unha investigación técnica independente sobre o accidente, como a Unión Europea lle pediu a España.

Este xoves celebraron unha asemblea de membros da plataforma e mañá sábado haberá un encontro familiar no Pazo do Faramello, en Rois.