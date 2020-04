As vítimas mortais nas vías galegas descenden un 63% en marzo

As vítimas mortais nas vías galegas durante o mes de marzo descenderon un 63%, segundo informou a Delegación do Goberno en Galicia. En concreto, houbo tres accidentes con tres falecidos, mentres que en marzo do ano 2019 foron oito sinistros con outras tantas vítimas. O motivo principal deste descenso atribúeo ao actual estado de alarma.

Nun comunicado, sinala que a media do descenso no tráfico é dun 70% respecto ao ano anterior. Durante o primeiros trece días de marzo, en cambio, rexistrábase un crecemento media dun 4%.

A baixada máis notable foi o pasado 19 de marzo, xornada festiva, con descenso dun 90,9% respecto ao mesmo día de 2019, de acordo cos datos da Dirección Xeral de Tráfico (DXT).

En canto a vítimas mortais, Galicia acumula a día de hoxe 14 en 13 accidentes, mentres que a esta data de 2019 había 22 noutros tantos sinistros. Isto supón un descenso dun 36% nas persoas falecidas, aínda que o obxectivo "continúa sendo cero", afirma o delegado do Goberno, Javier Losada.

Por provincias, A Coruña mantén a cifra de oito; Lugo baixa de catro a dous; Ourense tamén descende de 4 a 2 e Pontevedra diminúe desde oito até dúas vítimas.

Das tres persoas falecidas en marzo, dous corresponden aos primeiros 13 días do mes mentres que a terceira perdeu a vida o domingo 15, nun accidente de tráfico en Ledoño (Culleredo), na AC-14, xa durante o estado de alarma.

CIRCULACIÓN NAS ESTRADAS

Con respecto ao control de tráfico, a Delegación do Goberno informa que o día con menos vehículos nas vías galegas foi o pasado domingo día 29, con 64.007 e un descenso dun 87,3%. En media, circulan polas estradas da Comunidade desde o inicio do estado de alarma uns 228.000 vehículos. Antes facíano uns 814.000, co 6 de marzo como día con máis tráfico con 957.400 vehículos.

Xa coas medidas do estado de alarma, o tres primeiros días laborais (16, 17 e 18 de marzo) houbo máis de 350.000 vehículos nas vías. Con todo, desde entón ningunha xornada sumou máis de 300.000.

O control de intensidade realízase diariamente en 55 puntos distribuídos pola Comunidade. Están distribuídos por varias vías como a AP-9, A-55, N-VIN, N-120, N-540, N-550, N-552 ou N-640, entre outras.