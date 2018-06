A vista preliminar para recuperar as estatuas do Mestre Mateo en mans dos Franco será o 15 de outubro

A causa aberta por mor da denuncia presentada polo Concello de Santiago para recuperar a titularidade das estatuas de Abraham e Isaac, obras do Mestre Mateo, xa ten data para a vista preliminar: O 15 de outubro en Madrid.

A vía xudicial iniciouse o pasado ano, coincidindo coa presenza das estatuas nunha exposición do Mestre Mateo en Santiago de Compostela e despois de que o Concello de Santiago contase cun informe histórico documental, elaborado en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, que acredita a titularidade municipal das dúas obras, actualmente en mans dos herdeiros de Franco. A demanda presentouse no seu día contra Carmen Franco Polo que, precisamente, faleceu en decembro de 2017, o que obrigou a reorientar a demanda cara aos seus herdeiros.

ESPERA UNHA SENTENZA. Así as cousas, o xuízo comezará antes de finais deste ano e o Concello compostelán espera unha sentenza nos próximos meses, como explicou nun comunicado. Nese sentido, o alcalde da capital compostelá, Martiño Noriega, valorou que o concello está a facer un "gran traballo". Ademais, declarou que devandito traballo "está a abrir unha vía para loitar legalmente contra a usurpación inxustificable de todos e de todas por parte da familia Franco", en pleno debate para a recuperación do Pazo de Meirás.

Así mesmo, Noriega sinalou que se atopan á cabeza da recuperación dos bens públicos a man dos Francos e, de feito, referiuse ás tamén coñecidas como Torres de Meirás, sobre o que reivindicou que se están empregando argumentacións xa expostas polo Consistorio.

NOVEMBRO DOCUMENTACIÓN. A administración entregou o pasado novembro unha demanda ante o xulgado de instrución número 41 de Madrid onde incluía documentación para demostrar que o lexítimo propietario das dúas pezas en cuestión é o Concello e que foi adquirido polo Conde Ximonde en 1948.

Este nobre vendeullas ao Concello de Santiago en 1948 por 60.000 pesetas, a través dun documento no cal se sinalaba que as pezas non podían saír de Compostela, ou ben o Concello tería que pagarlle unha "multa" de 400.000 pesetas. Na devandita demanda, tamén se argumentaba que as pezas son parte do patrimonio público e, por tanto, "non poden ser cedidas nin regaladas, nin ha lugar para a prescrición que podería alegar a familia Franco para quedar coas figuras" do Mestre Mateo.