La visita del Papa a Galicia, en el aire por un problema en la rodilla

Los problemas de salud que arrastra el papa Francisco están complicando su agenda internacional, lo que implica también la posible visita a Santiago con motivo del Xacobeo 2021-2022, una cita que incluso ya tenía fecha y a la que solo le faltaba el sí definitivo del Vaticano. Sin embargo, a día de hoy la Iglesia ya aligeró de fechas el calendario del pontífice, una realidad que complica su presencia en Galicia.

Francisco, que cumplirá en diciembre 86 años, arrastra un grave problema de ligamentos en la rodilla derecha lo que le impide desplazarse con soltura. En sus últimas apariciones públicas es habitual verlo en silla de ruedas para desplazarse y este miércoles recibió apoyo constante para caminar o sentarse en la audiencia general en la plaza de San Pedro.

Una situación que motivó la suspensión del viaje que tenía previsto a Líbano el próximo mes de junio. Sin embargo, el Vaticano sí ratificó dos viajes internacionales en julio. Francisco viajará a la República Democrática de Congo (RDC) del 2 al 5 de julio y a Sudán del Sur del 5 al 7 de ese mismo mes. Además, está previsto que el Papa visite Canadá del 24 al 30 de julio, la última fecha añadida a una agenda donde por ahora no figura Compostela.

Inicialmente, se barajó el domingo 7 o el lunes 8 de agosto como las fechas de la visita del sumo pontífice a la capital gallega para participar el Xacobeo, siguiendo la tradición de sus predecesores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que sí peregrinaron en Año Santo. Sin embargo, la rodilla del Papa hace temer ya lo peor en la comunidad gallega.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió este fin de semana que el mejor colofón para el Xacobeo sería la visita del papa Francisco a Galicia. "Aunque no nos lo han confirmado, hasta que no nos digan que no, yo confío en que venga, sería un broche perfecto para coger impulso y trabajar en los próximos años".