O San Xoán máis atípico que se lembra viviuse este 2020 condicionado polo coronavirus. E así se plasmou en dous dos epicentros desta festividade en Galicia: A Coruña e O Morrazo.

Os coruñeses gozaron este martes dun San Xoán moi diferente ao habitual, sen fogueiras nas praias, pero con sardiñadas dispostas pola cidade para dar a benvida ao verán co menú de sempre, aínda que de forma insólita.

Non hai San Xoán sen sardiña. Téñeno claro os asistentes aos diferentes asadores que animaron distintos barrios coruñeses como o dos Rosales, onde xa pola mañá parcelaban a Praza Elíptica para poder gozar das súas ceas mantendo as distancias de seguridade.

A pesar da débil choiva da tarde, moitas persoas prepararon os seus asadores en zonas como Matogrande e Novo Mesoiro, ademais dalgúns locais de hostalería repartidos pola cidade como na Gaiteira, Monelos, Rolda de Outeiro ou San Andrés.

Particulares e donos de establecementos hostaleiros tiveron que pedir permiso ao Concello da Coruña para realizar as súas grelladas en espazos públicos mediante unha declaración responsable.

Ao redor duns 300 interesados -segundo datos facilitados polo Goberno local- foron os solicitantes desta autorización que tiveron que cursar con máis de 24 horas de antelación.

[A praia de Orzán, sen fogueiras. CABALAR]

Con todo, hostaleiros doutras zonas como as rúas San Juan, San José e Orillamar, que habitualmente celebraban esta festa ao grande, decidiron non facer sardiñadas e churrascadas para evitar aglomeracións.

MARÍN ILUMINA PONTEVEDRA. Mascarilla e distancia social tamén para a noite máis máxica do ano, a de San Xoán, que foi aínda máis máxica na vila marinense. A situación extraordinaria provocada pola crise sanitaria do coronavirus, levou a que a celebración quedase en nada en practicamente toda a comunidade galega coa cancelación de cacharelas públicas, sardiñadas multitudinarias e as restriccións ás praias.

A tradición quixo arraigarse máis que na parroquia de Cantodarea, en Marín. A localidade converteuse este martes, xunto cunha praia de A Pobra do Caramiñal, na única de Galicia que celebrou a noite de San Xoán, chegando a ser tamén das poucas lumieiras públicas de en todo o territorio español, o que espertou o interese de medios de comunicación nacionais.

Centos de persoas déronse cita á noitiña na parroquia marinense que entre os malos espíritos queimouse "a covid-19" entre fortes medidas de seguridade. Efectivos da Policía Local, Protección e 112 encargáronse de controlar que se respectaran os circuítos de entrada e saída da contorna da fogueira, así como de que ninguén esquecera poñer a súa mascarilla ou colocala ben.