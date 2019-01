Luís Villares considera "injustificable" que Podemos quiera romper En Marea

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha lamentado este miércoles la actitud de Podemos respecto a la confluencia gallega y, ha advertido de que, "sería injustificable que Antón Gómez-Reino o Pablo Iglesias intentasen romper el espacio político de En Marea". Villares, en una entrevista en la TVG –su primer acto público tras las vacaciones de Navidad—, ha incidido en pedir responsabilidad a la formación morada y que acepte los resultados de las elecciones internas de En Marea que dieron la victoria de la candidatura Coidando a Casa encabezada por Luís Villares, que se impuso a la lista del sector crítico, Entre Todas.

"No están los tiempos ni en Galicia ni en el estado español para andar jugando con rupturas", ha esgrimido Villares que lamenta que Podemos deslice la posibilidad de crear otro espacio, ya que ayer abogó por "construir herramientas de unidad para las mayorías" a través de "un diálogo externo, con la sociedad y los actores del Cambio y la unidad popular en Galicia, mareas y organizaciones".

Defiende la continuidad de En Marea con la formulación empleada hasta la fecha

Sin embargo esta posibilidad no parece inminente ya que Podemos, en este sentido no se ha puesto en contacto con el resto de fuerzas de En Marea —Anova, Esquerda Unida y las mareas locales— para cristalizar esta unión en una conferencia política para la que, por el momento, no se barajan fechas.

De este modo, Villares ha defendido la continuidad de En Marea con la formulación empleada hasta la fecha y que fue avalada por un proceso que contó "con todas las garantías".

Con esta afirmación el líder de En Marea rechaza asumir el resultado de la auditoría presentada este martes por Podemos y realizada por el perito Lorenzo Martínez, fundador de la consultoría 'Securízame', que revela que no se puede "garantizar la integridad con relación a lo realmente votado por cada usuario durante todo el proceso electoral.

Para Villares no se puede tomar en serio un estudio realizado por una persona que “ni si quiera se pone en contacto con la empresa para intentar auditar desde dentro”, por lo que “entonces una auditoría realizada por teléfono no tiene valor que se pueda considerar seriamente para justificar una ruptura”.

Uno piensa que porque tenga mucha notoriedad va a decir a quien votar y la gente obedece como brazos de madera, pero no

Con estas premisas, a Villares no le parece razonable “que los que perdieron ese proceso interno digan vamos a convocar un nuevo proceso solo con los que iban en la candidatura” cuando el espacio rupturista está verdaderamente representado en el "el espacio político es En Marea".

"La auditoría no demuestra nada” y solo son “acusaciones de mal perder", ha enjuiciado.

Por ello, “hay que pedirle a la dirección de Podemos que asuma el resultado de En Marea” y más después de que los líderes autonómico y estatal de la formación morada “Gómez-Reino y Pablo Iglesias hicieron un llamamiento a las bases a participar activamente” en el proceso.

Además, estas elecciones internas sirvieron para Villlares para demostrar que “la gente importante de En Marea son los inscritos y quien se crea que es más importante se equivoca”.

El líder de En Marea ha garantizado la lealtad del partido instrumental con las mareas locales

"Uno piensa que porque tenga mucha notoriedad va a decir a quien votar y la gente obedece como brazos de madera, pero no, aquí no hay mesías, aquí la gente vota lo que la de la gana" y en Galicia la gente "votó no ser una sucursal de Podemos" ya que aunque el partido sea "socio preferente" los intereses de Galicia no se pueden "subordinar".

Por ello, Villares lo que pide es que “las discrepancias” se resuelvan en los órganos internos de En Marea como los plenarios o el Consello das Mareas.

Finalmente, el líder de En Marea ha garantizado la lealtad del partido instrumental con las mareas locales, asegurando que “de ninguna manera” se auspiciará “una lista” paralela a las candidaturas existentes "ni en A Coruña, ni en Santiago, ni en ningún otro sitio".

Entienden en la dirección de En Marea que "la unidad es un valor muy positivo" y por ello, ven "censurable cualquier intento de desestabilizar" las mareas locales como, a su juicio, quiere hacer Podemos con la Marea Atlántica, a quien le piden "puestos de salida" en la candidatura que liderará Xulio Ferreiro.

Ha opinado Villares que "desde Madrid" no se puede decidir quien va a ir en los puestos de salida de las candidaturas que se presenten en los diferentes municipios de Galicia, ya que las mareas locales son autónomas.